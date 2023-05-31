Infinix сообщает об официальном старте продаж смартфонов Note 30 и Note 30i

Компания Infinix объявила о выпуске линейки смартфонов Note 30, которая включает в себя модели Note 30i, Note 30 и Note 30 Pro. Это устройства, предназначенные для работы с большими и ресурсоемкими задачами. Одной из ключевых особенностей серии стала универсальная быстрая зарядка – все версии Note 30 поддерживают международный стандарт быстрых зарядок PD 3.0. В комплекте с Note 30 Pro поставляется быстрая зарядка 68 Вт, Note 30 – 45 Вт, а Note 30i – 33 Вт. Note 30 Pro и Note 30 могут похвастаться дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Все устройства обладают большим объемом внутренней и оперативной памяти, вплоть до 16 ГБ RAM и 256 ГБ ROM. Высокое качество звука в смартфонах обеспечивает применение технологий компании JBL. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Компания Infinix объявляет о действии расширенной гарантийной поддержки в 2 года на все смартфоны серии Note 30 при активации новинок летом 2023 г.

В комплекте с Note 30 поставляется быстрая зарядка мощностью 45 Вт, а Note 30i получил зарядное устройство мощностью 33 Вт. Note Pro наделен универсальной быстрой зарядкой 68 Вт, которая заряжает аккумулятор емкостью 5000 мАч с 1% до 80% за 30 минут. Note 30 Pro также поддерживает беспроводную зарядку до 15 Вт. Все модели в серии также гарантируют долговечность благодаря ресурсу в 1000 полных циклов зарядки.

Infinix Note 30

Серия Note 30 поддерживает возможность обратной зарядки других устройств по кабелю. При этом Note 30 Pro способен заряжать другие носимые устройство по воздуху благодаря беспроводной обратной зарядке мощностью 5 Вт.

Серия Note 30 поддерживает функцию обходной зарядки, которая позволяет направлять питание непосредственно на материнскую плату в обход батареи, экономя ее ресурс и снижая средний показатель нагрева смартфона во время работы в тяжелых приложениях на 2-7 ℃, тем самым предотвращая троттлинг и снижение производительности устройства.

Смартфоны серии Note 30 поддерживают решение Intelligent Power E-IQ, расширяет возможности зарядки с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и защищает пользователей от перезарядки.

Note 30 и Note 30 Pro имеют дисплеи с частотой обновления 120 Гц, в которых используются технологии Infinix Smart Refresh и Magellan Engine, позволяющие регулировать частоту обновления в зависимости от сценариев использования, тем самым обеспечивая более плавную работу при меньшем энергопотреблении. Кроме того, все модели включают режим защиты зрения с сертификацией TUV Rheinland Certification, обеспечивающий защиту глаз пользователей при длительном использовании экрана.

Note 30 Pro и Note 30 обладают процессорами MediaTek Helio G99, выполненными по 6-нанометровому техпроцессу. В Note 30i используется процессор Helio G85.

Серия Note 30 также обладает фирменной технологией Ultra Power Signal (UPS). Благодаря новой конструкции антенны и запатентованным алгоритмам технология UPS значительно улучшает силу сигнала в таких локациях, как: подземные этажи, лифты, пригородные районы и т.д. С помощью искусственного интеллекта она также может самостоятельно переключать антенны, ускорять сеть и уменьшать лаги при использовании игровых приложений, загрузке контента и просмотре видео. Устройства линейки Note 30 получили заметное увеличение мощности сигнала сотовой связи до 40% и сигнала WiFi на 100% в общественных местах, обеспечивая возможность бесперебойного потребления сетевого контента.

Note 30 и Note 30i оснащены 64-мегапиксельной камерой. Устройства поддерживают технологию автоматической градации цвета для улучшения качества изображения в условиях контрового света и бликов.

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Возможности камеры серии Note 30 дополнительно расширены за счет таких функций, как режим двойного видео, который позволяет пользователям одновременно снимать моменты как с фронтальной, так и с основной камеры. Фильтр «Изменение неба» позволяет задавать цвет неба на фотографиях.

Официальный запуск Note 30 и Note 30i запланирован на 1 июня 2023 г., при этом на обе модели будет действовать специальная промо цена по случаю старта продаж.

Note 30 будет представлена в двух модификациях: 8/128 ГБ – по цене 21 990 руб., промо по случаю старта продаж 15 990 руб; 8/256 ГБ – по цене 23 990 руб., промо по случаю старта продаж 17 990 руб.

Note 30i на старте продаж будет доступна в модификации: 8/256 ГБ – по цене 21 990 руб., промо по случаю старта продаж 16 990 руб.

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О старте продаж Note 30 Pro будет сообщено отдельно.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав холдинга Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней. На данный момент продукция бренда представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы и Африки.