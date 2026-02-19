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Infinix UPS Infinix Ultra Powerful Signal

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 1
07.07.2023 Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP 2
14.06.2023 Infinix объявила о начале продаж смартфона Note 30 Pro 1
31.05.2023 Infinix сообщает об официальном старте продаж смартфонов Note 30 и Note 30i 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Infinix UPS и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 4
Samsung - Harman - JBL 243 3
Transsion Holdings 69 2
MediaTek - Ralink 595 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
UPS 216 4
TÜV Rheinland Group 181 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Этажи 0 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
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Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 2
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 1
Таймер - Timer 444 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Контрастность 3042 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
Infinix Note - серия смартфонов 38 4
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 2
Infinix SMART 22 2
Samsung Galaxy Note Edge 38 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Google Android 15244 1
Google Android 16 80 1
Infinix Active Halo 4 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Африка - Африканский регион 3641 1
Америка Южная 884 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа 24964 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 2
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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