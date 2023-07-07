Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP

Компания Infinix официально запускает флагманскую модель Note 30 VIP в России. Особенностями новинки стали: универсальная быстрая зарядка 68 Вт и беспроводная быстрая зарядка до 50 Вт, 10-битный 120 Гц AMOLED экран, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 8050.

Note 30 VIP получил до 21 ГБ оперативной памяти, включая расширение на 9 ГБ, стеклянный корпус и такие флагманские возможности, как обратная беспроводная и обходная зарядка.

Note 30 VIP поставляется с быстрой проводной зарядкой мощностью 68 Вт, которая способна зарядить аккумулятор с 1% до 80% за 30 минут. При этом оптимальная емкость батареи будет сохраняться в течение 1000 циклов зарядки-разрядки. Смартфон поддерживает несколько дополнительных режимов зарядки, включая проводную и беспроводную обратную зарядку, обходную зарядку, интеллектуальную зарядку и протокол PD 3.0.

Note 30 VIP также поддерживает до 50 Вт быстрой беспроводной зарядки, благодаря чему аккумулятор на 5000 мАч может быть заряжен до 50% за 30 минут. Кроме того, в комплекте со смартфоном пользователи получат беспроводную зарядку на 15 Вт, обеспечивая им широкий набор возможностей сразу «из коробки».

Note 30 VIP

Note 30 VIP стал одним из первых смартфонов в отрасли, получившим процессор Dimensity 8050 5G. Благодаря тактовой частоте ядер до 3 ГГц, Note 30 VIP справляется с многозадачностью и запускает ресурсоемкие игры с повышенной частотой кадров, а технология HyperEngine 5.0 обеспечивает стабильную производительность и отсутствие лагов.

Смартфон оснащен запатентованной технологией Infinix UPS (Ultra Powerful Signal). Используя программные алгоритмы оптимизации, адаптированные для конкретных сценариев, UPS увеличивает мощность сигнала сотовой связи на 20%, а WiFi на 100%, помогая пользователям поддерживать стабильное соединение даже в таких местах, как метро или лифт.

Экран смартфона имеет частоту обновления 120 Гц и 100-процентное соответствие цветовой палитре DCI-P3. Пиковая яркость дисплея составляет 900 нит, смартфон поддерживает защиту от ШИМ на уровне 1920 Гц. Другой особенностью смартфона стало использование подэкранного сканера отпечатков пальцев. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и предлагает специальный режим защиты зрения, который эффективно фильтрует синий свет.

Note 30 VIP оснащен 108-мегапиксельной камерой высокого разрешения и фронтальной камерой на 32 МП. Также в смартфоне используется технология автоматической цветокоррекции для получения наилучших изображений при любом освещении.

Note 30 VIP поставляется с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM, а также поддерживает технологию расширения оперативной памяти, что позволяет увеличить общий объем памяти до 21 ГБ, обеспечивая пользователям быстрое переключение между фоновыми приложениями и увеличение скорости запуска часто используемых приложений до 7%.

В Note 30 VIP встроена технология жидкостного охлаждения, использующая камеру из 11 слоев с общей площадью 2890 мм2. Note 30 VIP оснащен двойными стереодинамиками с сертификацией Hi-Res и настройкой звука от JBL.

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Note 30 VIP работает под фирменной оболочкой XOS 13, построенной на базе Android 13.

Официальный старт продаж Note 30 VIP начался 6 июля 2023 г., при этом на модель будет действовать специальная промо цена по случаю старта продаж.

Note 30 VIP будет доступен:

– 8/256 Гб – по цене 29 990 руб., промо по случаю старта продаж 26 990 руб.;

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– 12/256 Гб – по цене 32 990 руб., промо по случаю старта продаж 29 990 руб.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав холдинга Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней.