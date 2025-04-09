Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году

Аналитики приложения Blink для шеринга локации с друзьями исследовали обезличенные данные 3,8 млн пользователей за I квартал 2025 г/ и узнали, какие модели смартфонов сегодня наиболее популярны у молодежи. Самой востребованной моделью смартфона на базе IOS у зумеров оказался iPhone 11, а на Android первое место занял Redmi 12 4G. Об этом CNews сообщили представители Blink.

По данным исследования, молодежь чаще пользуется смартфонами на базе IOS — ими владеют 51%, тогда как гаджеты на Android используют 49%.

В топ-5 самых популярных брендов у молодежи вошли Apple (48%), Xiaomi (12%), Samsung (8%) и Tecno (7%). Реже всего зумеры пользуются смартфонами от Vivo и Oppo — их имеют всего 0,8% и 0,6% пользователей.

В топ-10 брендов смартфонов среди российских пользователей вошли: Apple – 48%; Xiaomi – 12%; Samsung – 8%; Tecno – 7%; Realme – 6%; Infinix – 4%; Honor – 2%; Huawei – 1%; Vivo – 0,8%; Oppo – 0,6%.

Также аналитики узнали, какими моделями смартфонов на IOS молодые люди пользуются чаще всего. В топ-5 моделей попали iPhone 11, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 15 и Phone 14. Реже всего зумеры пользуются моделями iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro.

Топ-10 моделей смартфонов на IOS: iPhone 11; iPhone 13; iPhone 12; iPhone 15; Phone 14; iPhone XR; iPhone 15 Pro; iPhone 15 Pro Max; iPhone 14 Pro; Phone 14 Pro Max. В топ-3 популярных моделей на Android попали Redmi 12 4G, Galaxy A15 и Redmi Note 12 4G NFC. Реже всего, по статистике, зумеры пользуются смартфонами Redmi 10c и Infinix NOTE 30.

Топ-10 смартфонов на Android: Redmi 12 4G; Galaxy A15; Redmi Note 12 4G NFC; Poco M5s; Redmi note 7; POVA 5; Realme Note 50; Redmi Note 10 Pro; Infinix Note 30; Redmi 10c.

Исследование было проведено на основе данных геосоциального приложения Blink для шеринга локации с друзьями, которым пользуется российская молодежь 12-24 лет. Ежемесячная аудитория приложения по состоянию на апрель 2025 г. составила более 10 млн человек по всему миру.

«Аудитория GenZ сегодня стремится к максимальной цифровой интеграции, активно используя смартфоны для учебы, повседневного общения и развлечений. Зумеры все чаще приобретают гаджеты, опираясь на их функционал и удобство использования, а не только на конкретный бренд. Это заметно по разнообразию выбора смартфонов среди молодежи», — сказал Максим Климчук, сооснователь геосоциального приложения Blink.