19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 1
01.03.2017 Эксперты: iPhone 8 - это сборный клон разных флагманов Samsung 1
24.08.2016 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 7 1
15.12.2015 Девять самых производительных смартфонов 1
01.10.2015 Хиты продаж: смартфоны, осень, жара, дождь, депрессия 1
23.09.2015 Самые необычные смартфоны 1
07.09.2015 Хиты продаж: фаблеты первой половины 2015 года 1
23.06.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года 1
25.05.2015 Семь лучших фаблетов: выбор ZOOM 2
08.05.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года: Apple iPhone 6S, LG G4 и другие 1
05.05.2015 Обзор Samsung Galaxy S6 Edge: дорого-богато 2
27.04.2015 МТС обрушила цены на iPhone и Samsung Galaxy 1
17.03.2015 Лучшие новинки рынка смартфонов 2015 1
02.03.2015 Samsung представил флагманский смартфон нового поколения. ФОТО 1
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 2
19.02.2015 «Мегафон» и Ericsson разогнали 4G до 450 Мбит/с 2
04.02.2015 «Абсолютно новый» флагман Samsung будет похож на iPhone 6. ФОТО 1
30.01.2015 Рассекречен дизайн нового флагмана Samsung. ФОТО 1
26.01.2015 YotaPhone 2 — российский ответ айфону? 1
15.01.2015 Вышел Parallels Access 2.5 с возможностью удаленного доступа с компьютера на компьютер 1
14.01.2015 Samsung против всех 1
05.01.2015 Обзор Samsung Galaxy Note Edge: в поисках края галактики 3
16.12.2014 Два экрана становятся традицией 1
05.12.2014 В Сеть утекли характеристики будущего Samsung Galaxy S6 1
18.11.2014 Samsung выбросит со своего конвейера каждый третий смартфон 1
14.11.2014 «Мегафон» заявил, что поставил рекорд России по скорости 4G на смартфоне 1
10.11.2014 В России впервые открыт предзаказ на смартфон Samsung с изогнутым экраном. ЦЕНА 4
07.11.2014 Новый флагман Samsung получит трехгранный экран, искривленный с двух сторон 1
31.10.2014 Samsung впервые выпустил смартфоны в цельнометаллическом корпусе. ФОТО 1
30.10.2014 У Samsung обрушились выручка и прибыль 2
29.09.2014 5,7 дюймов в пользу Samsung 1
15.09.2014 Новинки IFA 2014: смартфоны, часы и конкуренты хромбукам 3
08.09.2014 Самые громкие новинки IFA прошлых лет 1
04.09.2014 В России открыт предзаказ на смартфон-гигант Samsung Galaxy Note 4. ЦЕНА 3
04.09.2014 У Samsung Galaxy Note 4 будет две версии и совместмые с ним очки 3
03.09.2014 Samsung выпустил гигантский смартфон с дисплеем на боковой грани. ВИДЕО 4

Samsung Electronics 10721 32
Apple Inc 12765 20
LG Electronics 3685 10
Google LLC 12353 8
HTC Corporation 1506 7
Lenovo Group 2375 6
Qualcomm Technologies 1920 6
Sony 6641 4
Microsoft Corporation 25344 3
Huawei 4298 3
Xiaomi 2041 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 3
Acer Group - Acer Inc 2676 3
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
BBK OnePlus 265 2
МегаФон 10121 2
Amazon Inc - Amazon.com 3164 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14672 2
BBK OPPO Electronics 439 2
Toshiba Corporation 2958 2
MediaTek - Ralink 574 2
Lenovo Motorola 3531 2
Dropbox 515 2
Nvidia Corp 3783 2
TomTom 52 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 851 1
Ракурс НПФ 169 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 65 1
IHD Technology 1 1
X Corp - Twitter 2915 1
Yandex - Яндекс 8633 1
ZTE Corporation 776 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Canonical 211 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Связной ГК 1385 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 2
36,6 - аптечная сеть 92 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Visa International 1977 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
Евросеть 1417 1
American Express - Amex 335 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
LEGO 255 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
TripAdvisor 41 1
KGI Securities 50 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25739 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12919 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9892 19
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1333 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9478 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6335 14
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 431 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 13
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2252 13
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 519 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6187 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27205 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8223 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26161 10
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 602 10
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2392 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11204 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5199 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12740 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2465 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2455 7
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 7
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3745 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10373 6
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1298 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 6
Аксессуары 4136 5
Оповещение и уведомление - Notification 5405 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7720 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57635 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3147 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4846 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8405 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3013 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25587 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 4
Samsung Galaxy Note 697 23
Google Android 14836 19
Samsung Galaxy 996 19
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7409 15
Apple iPhone 6 4862 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1635 12
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 462 11
Samsung S-Pen - Стилус 141 11
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 9
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 7
Apple iOS 8330 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 7
HTC One - серия смартфонов 187 7
Samsung Electronics TouchWiz 202 6
Apple iPad 3945 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 703 5
Apple iPhone 5 780 5
Samsung Galaxy Gear 153 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 4
Apple iPhone 4 794 4
Nestle KitKat 165 4
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 4
LG G - серия смартфонов 140 4
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 4
LG G Flex - серия смартфонов 18 4
Samsung Galaxy Alpha 17 3
Microsoft Windows 16450 3
Apple - App Store 3021 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 3
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 408 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 547 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 3
Meizu Flyme Android OS 57 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
Зубарев Яков 24 1
Заикина Мария 14 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Gruber John - Грубер Джон 18 1
Южная Корея - Республика 6882 17
Россия - РФ - Российская федерация 158671 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18386 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 9
США - Калифорния - Купертино 277 7
Германия - Берлин 729 6
Азия - Азиатский регион 5767 5
Китай - Тайвань 4149 5
Европа 24689 4
Япония 13572 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18831 2
Франция - Французская Республика 8007 2
Испания - Каталония - Барселона 749 2
Москва - Садовое кольцо 156 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Индия - Bharat 5735 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Канада 4999 1
Германия - Федеративная Республика 12969 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
США - Калифорния 4781 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Нидерланды 3649 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
Испания - Каталония 33 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5287 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26061 6
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 780 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 899 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 250 2
Английский язык 6897 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 1
"китайфон" 26 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5742 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4923 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51402 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2923 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 309 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1055 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10774 1
Орехи - Nuts 58 1
Металлы - Серебро - Silver 797 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 559 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 680 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 92 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 317 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1714 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20447 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5925 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2511 1
Fashion industry - Индустрия моды 323 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55142 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4687 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 14
SamMobile 57 3
Nowhereelse.fr 19 2
GSM Israel 1 1
The Verge - Издание 602 1
Bloomberg 1556 1
ZDnet 662 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Korea Herald 44 1
Yonhap News Agency 43 1
Mashable 372 1
IDC - International Data Corporation 4946 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 5
День молодёжи - 27 июня 1007 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
