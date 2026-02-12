Получите все материалы CNews по ключевому слову
Gruber John Грубер Джон
СОБЫТИЯ
Gruber John и организации, системы, технологии, персоны:
|KGI Securities 50 2
|Ferrari NV 157 1
|Canaccord Genuity 12 1
|The Verge - Издание 601 4
|AppleInsider 398 4
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 3
|iMore 22 3
|SlashGear 134 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
|MacWorld 134 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Forbes - Форбс 929 1
|WikiLeaks 120 1
|Bloomberg 1555 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
|NYT - The New York Times 1091 1
|MacRumors 144 1
|The Guardian - Британская газета 386 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 1
|DigiTimes - Издание 1327 1
|OnLeaks 19 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|IDC - International Data Corporation 4944 1
|Gartner - Гартнер 3621 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418889, в очереди разбора - 726080.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.