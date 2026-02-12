Разделы

Gruber John Грубер Джон


СОБЫТИЯ


12.02.2026 «Блокнот» в Windows улучшили так, что через него стало можно захватить ПК по сети 1
29.09.2017 Власти США потребовали от Apple активировать на iPhone несуществующие чипы 2
23.08.2017 Новый Apple iPhone: за месяц до выхода 1
14.08.2017 В 2017 году iPhone 7s может не выйти 2
31.05.2016 Новые модели iPhone будут выходить реже 2
12.05.2016 iPhone 7 получит «кардинально новый дизайн» 2
23.06.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года 1
05.04.2013 В следующем iPhone будет новый графический интерфейс 2
03.10.2012 Apple приступила к массовому производству iPad Mini 3
27.08.2012 Запуск iPad mini отложен на месяц 2
19.04.2012 Apple дала отмашку на производство iPad Mini 2
05.04.2012 Apple уже тестирует iPad Mini 2
16.03.2012 Начались продажи нового iPad. ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ 2
20.02.2012 Топ-менеджеры Apple рассказали о будущем своих ОС 2
11.01.2012 Источники в индустрии: iPad 3 уже на конвейере 2
27.04.2011 Слежка за пользователями: мир восстал против Apple 2
22.04.2011 Смартфоны на Android отправляют координаты в Google каждый час - эксперт 2
06.04.2011 Новый iPhone серьезно задерживается 2

Публикаций - 18, упоминаний - 34

Gruber John и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12747 17
Samsung Electronics 10708 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 427 4
Google LLC 12340 4
Amazon Inc - Amazon.com 3162 2
Microsoft Corporation 25335 2
Lenovo Motorola 3531 2
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 843 1
Huawei 4287 1
Lenovo Group 2373 1
LG Electronics 3684 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Sony 6641 1
AT&T Inc 1698 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 54 1
NetEase 33 1
KGI Securities 50 2
Ferrari NV 157 1
Canaccord Genuity 12 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 11
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13059 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 2
3GPP - LBS - Location Based Services 107 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2367 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 601 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 309 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
Cameraphone - Камерофон 465 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4726 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1109 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7404 15
Apple iPad 3945 10
Google Android 14819 8
Apple iOS 8322 8
Apple iPhone 6 4862 5
Apple iPhone 7 287 5
Apple iPhone 5 778 5
Apple iPad mini 425 4
Apple iPhone 4 792 3
Apple Touch ID 288 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 3
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 2
Microsoft Windows 16436 2
Samsung Galaxy Note 697 2
Apple iPhone 8 186 2
Apple iPod 1550 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 2
Apple iPod Touch 747 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Apple Force Touch 53 2
Apple iPhone OS 150 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Samsung Galaxy Note Edge 35 1
Apple iPod mini 53 1
Meizu MX - серия смартфонов 37 1
Apple iPod nano 215 1
Apple iPhone nano 18 1
Apple iChat - мессенджер 37 1
Apple MobileMe - Apple iTools - Apple iDisk 36 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 836 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Barnes & Noble - Nook Tablet 50 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 459 1
Apple - App Store 3020 1
Hajek Martin - Хайек Мартин 6 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 2
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Kelly Gordon - Келли Гордон 2 1
Evans Bill - Эванс Билл 3 1
Walkley Michael - Уокли Майкл 7 1
Franken Al - Франкен Эл 4 1
Berger Craig - Бергер Крейг 8 1
Topolsky Joshua - Топольски Джошуа 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 626 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Snell Jason - Снелл Джейсон 3 1
Pai Ajit - Пай Аджит 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 7
Южная Корея - Республика 6879 4
Япония 13567 4
Россия - РФ - Российская федерация 158378 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 2
Азия - Азиатский регион 5765 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Франция - Французская Республика 8005 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Сингапур - Республика 1916 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 1
Канада 4997 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1790 1
Италия - Итальянская Республика 4437 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Германия - Берлин 729 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
США - Флорида 774 1
США - Иллинойс 337 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 5
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Английский язык 6889 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ИТ-аналитика 46 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 52 1
The Verge - Издание 601 4
AppleInsider 398 4
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 3
iMore 22 3
SlashGear 134 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
MacWorld 134 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Forbes - Форбс 929 1
WikiLeaks 120 1
Bloomberg 1555 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
NYT - The New York Times 1091 1
MacRumors 144 1
The Guardian - Британская газета 386 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 1
DigiTimes - Издание 1327 1
OnLeaks 19 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3621 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

