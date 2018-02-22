Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 149915
ИКТ 11764
Организации 9341
Ведомства 1430
Ассоциации 882
Технологии 3266
Системы 23109
Персоны 62328
География 2389
Статьи 1465
Пресса 1100
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2385
Мероприятия 835

Apple macOS X OS X Rhapsody OS X Mavericks

Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks

 

 

 

 

 


22.02.2018 Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X

ти Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться невидимым для антивирусов. Помимо Mac OS, программа может ат
29.09.2016 Paragon Software выпустила новую версию драйвера ExtFS for Mac

их файлов на разделы ExtFS практически удвоилась по сравнению с ExtFS for Mac 9. В основу ExtFS for Mac OS X легла технология Paragon UFSD (Universal File System Drivers), благодаря которой нов
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса

Palo Alto Networks сообщает о «космическом» трояне для Mac OS X Американская ИБ-компания Palo Alto Networks сообщает о появлении нового трояна Kompl
02.09.2016 Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями

Обновления безопасности для OS X Компания Apple выпустила обновления безопасности Security Update 2016-005 Yosemite и Sec
29.08.2016 Google сделает Android похожим на Windows и OS X

e в соответствующих программах Windows Insider и Apple Beta Software Program. Крупные нововведения Microsoft и Apple, тем не менее, оставляют для будущей версии своей операционной системы — Windows и OS X. Таким образом, не исключено, что Google воспользуется этой же схемой. Пользователи, которым нравится в числе первых знакомиться с новыми функциями платформы, сохранят доступ к их тестиров
01.08.2016 Microsoft переносит свой браузер Edge на Linux и OS X

ChakraCore для Linux и OS X Microsoft представила первые результаты переноса ChakraCore на Linux и OS X. ChakraCore — это набор базовых компонентов JavaScript-движка, который используется в браузере Edge, плат
12.07.2016 Eset обнаружила новую угрозу для Mac OS X

Эксперты Eset обнаружили новую угрозу для Mac OS X — бэкдор Keydnap. Об этом CNews сообщили в Eset. Вредоносное ПО крадет пароли из сервиса Apple «Связка ключей iCloud» (iCloud Keychain) и открывает злоумышленникам доступ к зараженному
05.04.2016 Вышла новая версия Dr.Web для OS X

Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске одиннадцатой версии продукта Dr.Web для OS X. В него внесены улучшения, отвечающие сегодняшним требованиям защиты, повышающие уровень
03.03.2016 Обнаружены новые рекламные трояны для OS X

e Player. Пользователь может сам скачать его с различных веб-сайтов, предлагающих бесплатное ПО для OS X. Сразу после запуска установщика в его окне отображается традиционное приветствие. По на
01.03.2016 PROMT выпустила вторую версию переводчика для Mac OS X

Компания PROMT выпустила на рынок вторую версию своего переводчика для Mac OS X — PROMT Offline, разработанную с учетом пожеланий пользователей и на основе анализа

31.12.2015 Появилось «1С:Предприятие 8» для макбуков

аФирма «1С» выпустила бета-версию 64-разрядных клиентских приложений для операционной системы Apple OS X в составе версии 8.3.7 платформы «1С:Предприятие».Работа приложении — «тонкий» и «толсты
13.11.2015 Ошибка в OS X заставила пользователей Mac переустанавливать приложения

йчас Apple создает сертификаты со сроком действия по 2017 г. Но по каким-то причинам иногда эти сертификаты не запрашиваются, пока пользователь не выполнит перезагрузку. Это, в любом случае,   ошибка OS X», — добавил он. Если ее не исправить, через два года возникнет такая же ситуация.  Из-за ошибки пользователи OS X не смогли запустить программы Хадад рекомендовал пользователям, в п
08.10.2015 Eset NOD32 обзавелся поддержкой OS X El Capitan

я безопасности с удобным интуитивным интерфейсом. Он детектировал 100% образцов вредоносного ПО для Mac OS X», — говорится в отчете независимой лаборатории AV-Comparatives, составленном по итог
01.10.2015 Компьютеры линейки Mac получили "Капитана"

ладельцы ноутбуков и компьютеров Apple уже сегодня могут ощутить все преимущества нового обновления OS X с кодовым названием El Capitan. OS X El Capitan доступна для скачивания и установ
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X

ragon NTFS for Mac 14 — скоростного драйвера для беспрепятственного доступа к разделам NTFS в среде OS X. Новая версия NTFS for Mac 14 полностью совместима с OS X 10.11 El Capitan, а так
22.09.2015 Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X

Компания «Доктор Веб» обнаружила образец рекламного установщика для Mac OS X. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», экземпляр Adware.Mac.WeDownload.1, поступивший в вирусную лабораторию компании, представляет собой поддельный дистрибутив проигрывателя Adobe Flash

03.09.2015 В устройствах Apple найдена «мегадыра», позволяющая воровать любые пароли

 Новая серьезная уязвимость в OS XВ операционной системе Apple OS X для ноутбуков и настольных компьютеров обнаружена серьезная уязвимость, позволяющая злоу
19.08.2015 Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10

ым голосовым помощником с элементами искусственного интеллекта от Microsoft, как в Windows, так и в OS X. Кроме того, Parallels Desktop 11 предоставляет экспериментальную поддержку предваритель
18.08.2015 Microsoft предложила пользователям OS X и Linux бесплатно установить Windows 10

альные машины с Windows 10 и Edge Microsoft предоставила возможность познакомиться с браузером нового поколения Microsoft Edge, включенном в состав Windows 10, владельцам ПК с операционными системами OS X и Linux. Для этого компания выпустила виртуальные машины с Windows 10 и Microsoft Edge для наиболее популярных гипервизоров. Виртуальные машины (ВМ) доступны для загрузки на официальном са
31.07.2015 Вышла новая версия ICQ для OS X

Вышла новая версия ICQ для OS X. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group. Теперь владельцы MacBook смогут сделать беседы

22.06.2015 Рекламный установщик для Mac OS X распространяет троян

числа различных рекламных приложений и установщиков для компьютеров Apple — не в последнюю очередь это связано с появлением новых партнерских программ, в том числе ориентированных и на пользователей Mac OS X, сообщили CNews в «Доктор Веб». Очередная подобная программа была замечена за распространением троянов семейства Trojan.Crossrider. Установщик рекламных и нежелательных приложений, доб
17.06.2015 Новая «дыра» в iPhone, iPad и Mac позволяет украсть все логины и пароли

ета и Технологического института Джорджии обнаружили уязвимость в операционных системах Apple iOS и OS X, позволяющую злоумышленникам получить доступ ко всем логинам, паролям и другим данным ау
24.04.2015 Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция

Встроенные в операционную систему Apple OS X механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения можно легко обойти, утверждает
10.03.2015 Paragon Software выпустила бесплатное решение для защиты виртуальной ОС Windows на Mac

рования и восстановления ОС Windows, установленной на компьютерах с OS X, сообщили CNews в Paragon. Mac OS X имеет встроенные решения для резервного копирования, но они не поддерживают файловую
10.03.2015 ЦРУ взломало OS X и Xcode и годами занималось взломами iPhone и iPad

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) разработало модифицированную версию среды разработки Apple Xcode, с помощью которой сотни тысяч разработчиков создают приложения для iOS и OS X, сообщает Intercept со ссылкой на секретные документы, полученные от бывшего системного администратора ведомства Эдварда Сноудена (Edward Snowden). В случае если разработчик непреднамеренн
04.03.2015 «Доктор Веб» исследовал новый троян-шпион для Mac OS X

последнего месяца зимы специалисты компании исследовали новый троян-шпион, угрожающий пользователям Mac OS X, а также очередную вредоносную программу, нацеленную на ОС Linux, сообщили CNews в «
27.02.2015 «Доктор Веб» зафиксировал возвращение опасного трояна для Mac OS X

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали новую версию трояна-бэкдора для операционной системы Mac OS X, получившего наименование Mac.BackDoor.OpinionSpy.3. Данная вредоносная программа пр
24.02.2015 Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux

Самыми «дырявыми» операционными системами названы Apple Mac OS X и iOS. Это следует из отчета, подготовленного компанией GFI. Она специализируется на защ
04.02.2015 Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac

ечек конфиденциальных данных с рабочих станций под управлением операционной системы Mac OS X версий Mountain Lion, Mavericks и Yosemite. Также как и Windows-версия, Zecurion Zlock для Mac позво
12.01.2015 В Сеть выложен северокорейский национальный клон Apple OS X

2 г. Предыдущие версии системы были похожи на Microsoft Windows XP, третья же версия копирует Apple OS X. С платформой Apple сходно множество элементов Red Star OS 3.0: от панели с ярлыками в н
19.11.2014 В новой версии приложения TrueConf для OS X добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы

В новой версии приложения TrueConf для OS X 1.2.3 была добавлена передача видеоконтента на любые ВКС терминалы, а использование звонков, обмена сообщениями и просмотра профиля стало более удобным. Аналогично с приложениями для Linux
18.11.2014 Пользователи раскритиковали новую ОС Apple: «После обновления стало только хуже»

особна исправить ошибки в одном из своих основных программных продуктов. После установки обновления OS X 10.10.1, вышедшего вчера, 17 ноября 2014 г., пользователи не увидели улучшений в работе

22.10.2014 Новая OS X следит за пользователями

Новая операционная система Apple OS X 10.10 Yosemite, доступная для бесплатной загрузки с этого месяца, отправляет в Apple пои
17.10.2014 Три главных новости с презентации Apple

адельцам компьютеров Mac. Отметим, совершенно бесплатно. То есть, не бесплатно для тех, кто владеет OS X 10.9, а бесплатно вообще для всех, у кого она может запуститься. Интерфейс OS X Y
20.08.2014 Parallels Desktop 10 ведёт MacOS X и Windows параллельным курсом

По пути объединения всего лучшего, что может дать платформа Windows и платформа MacOS X для пользователя Apple Mac, продолжает идти компания Parallels. Её знаменитый пакет п
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее

s Desktop 10 реализованы многие интересные пользователям функции, разработанные для ОС и приложений Mac OS X Yosemite (от дизайна до функциональности) и Windows. Например, поддерживается iCloud
08.08.2014 Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview

вного копирования, аварийного восстановления и миграции данных, объявила о выпуске Paragon NTFS for Mac OS X Yosemite Preview — решения для быстрого доступа к любым разделам NTFS в новой предва
25.07.2014 Выход новой ОС Apple Yosemite начался со сбоев и проблем

в настольную платформу функции мобильной версии — например, Launchpad в Lion, Notification Center в Mountain Lion и т. д. — то в Yosemite внешний вид преобразился целиком, повторив облик iOS 7.
02.06.2014 Apple представила 2 новых ОС, новый язык программирования и «убийцу» Dropbox. ФОТО

Настольная OS X Yosemite Компания Apple на конференции для разработчиков WWDC 2014 в Сан-Франциско предс
16.04.2014 Трояны показывают рекламу пользователям Mac OS X

ния за счет демонстрации назойливой рекламы, которые нацелены на пользователей операционной системы Mac OS X. Как говорится в заявлении «Доктор Веб», поступившем в редакцию CNews, несколько пол

Публикаций - 1520, упоминаний - 1993

Apple macOS X и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 11790 706
Microsoft Corporation 24276 320
Google LLC 11512 170
Intel Corporation 12002 112
Adobe Systems 1534 71
Meta Platforms - Facebook 4397 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4652 55
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 511 51
Dr.Web - Доктор Веб 1246 46
X Corp - Twitter 2822 43
IBM - International Business Machines Corp 9382 42
Nvidia Corp 3369 42
Samsung Electronics 10070 40
Oracle Corporation 6577 39
Sony 6508 38
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1123 33
Dropbox 481 33
HP Inc. 5645 31
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 31
Новые облачные технологии (НОТ) 431 31
Yandex - Яндекс 6751 30
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1685 29
Ростелеком 10947 26
Red Hat 1287 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 1407 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 26
Dell EMC 4992 25
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 328 24
TrueConf - ТруКонф 377 23
VK - Mail.ru Group 3308 21
Broadcom - VMware 2296 19
7859 18
Lenovo Motorola 3495 17
Oracle - Sun Microsystems 2210 16
AMD - Advanced Micro Devices 4068 16
Yahoo! 3690 16
Amazon Inc - Amazon.com 2936 15
Цифра ГК 2327 15
Adobe Macromedia 215 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3492 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Лента - Сеть розничной торговли 1973 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 14
Jaguar Cars 122 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6828 10
LinkedIn 620 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1190 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 792 7
eBay Inc 1611 6
Ланит - re:Store - Рестор 169 6
Royal Dutch Shell - Шелл 203 5
Россети Ленэнерго 1700 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 466 4
РЖД - Российские железные дороги 1831 4
Kickstarter 127 3
Carl Zeiss AG 292 3
Walmart - Wal-Mart Stores 373 3
UPS 198 3
Daewoo 102 3
Volvo Cars 252 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2130 3
Vimeo - Видеохостинг 68 3
НСПК - Национальная система платежных карт 764 2
Связной ГК 1361 2
Почта России ПАО 2050 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 262 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 705 2
Accel Partners 48 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 2
Родник 85 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 2
Puma - Пума 45 2
Y Combinator - венчурный фонд 49 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
Visa International 1936 2
Runa Capital 158 2
Uber 323 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10918 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3677 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5246 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2928 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 7
Судебная власть - Judicial power 2245 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1430 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 324 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 628 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2606 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3178 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4809 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 477 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4274 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2721 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1791 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2353 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 148 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 171 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3192 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 362 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 683 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1109 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 242 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 205 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1024 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2627 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5651 2
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 302 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6202 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 4
ASF - Apache Software Foundation 108 4
Linux Foundation 179 4
OSI - Open Source Initiative 71 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 2
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 2
ISC - Internet Systems Consortium 3 1
Symbian Foundation 38 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 18 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 616 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24211 730
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23164 354
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8875 340
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15770 276
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25045 254
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28375 240
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12033 206
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20215 201
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13981 191
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23223 188
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9765 166
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5708 162
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11896 157
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7250 149
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20038 138
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13446 134
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12193 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61477 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46811 117
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12241 116
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8978 112
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6880 106
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15144 102
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13665 98
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11943 93
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2946 89
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16679 89
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5913 89
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4603 89
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4205 88
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12381 86
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10269 82
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7031 78
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9908 75
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2403 74
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5163 74
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23711 71
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9270 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27255 65
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9937 65
Microsoft Windows 15265 864
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 544
Linux OS 9407 486
Apple macOS 1944 417
Apple iOS 7486 328
Google Android 13614 296
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 231
Apple iPad 3824 163
Apple Safari - браузер 841 143
Mozilla Firefox - браузер 1862 129
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4015 115
Apple MacBook - серия ноутбуков 907 103
Microsoft Windows XP 2545 95
Microsoft Windows 7 1963 94
Google Chrome - браузер 1513 94
Apple - App Store 2811 94
Apple iTunes Store 1064 84
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1408 81
Microsoft Office 3610 79
Apple iPhone 6 4861 79
Oracle Java - язык программирования 2938 78
Microsoft Edge - браузер 1975 77
Apple MacBook Pro 514 72
Microsoft Windows Vista Longhorn 1766 71
Apple macOS Snow Leopard 122 71
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1490 70
Apple iMac - Серия моноблоков 454 63
Apple iPod 1535 62
JavaScript - JS - язык программирования 1115 57
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1918 55
Apple iPod Touch 744 55
Apple MacBook Air - Ноутбук 455 54
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 392 51
Adobe Photoshop 750 50
Opera Browser - Браузер 1011 50
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1094 49
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1615 49
Microsoft Skype 2022 46
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 986 43
Microsoft Windows 2000 8661 43
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 95
Комиссаров Дмитрий 219 20
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 20
Готальский Михаил 95 16
Чеглаков Андрей 55 16
Савюк Виктор 40 14
Белоусов Сергей 238 14
Кирсанов Алексей 24 13
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 12
Кривенко Виталий 23 11
Давидан Александр 16 10
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 10
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 10
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 9
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 9
Касперский Евгений 317 7
Serlet Bertrand - Серле Бертран 7 6
Ксенин Алекс 311 6
Swindell Michael - Свинделл Майкл 21 6
Басов Алексей 115 6
Щеглов Петр 54 5
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 5
Зубарев Яков 24 5
Steen Birger - Стен Биргер 72 5
Schiller Philip - Шиллер Филипп 13 5
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 167 5
Гостев Александр 82 4
Ясиновская Юлия 16 4
Камлюк Виталий 30 4
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 4
Рыжиков Сергей 111 4
Доброхотов Алексей 14 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 4
Myerson Terry - Мейерсон Терри 20 4
Матеев Денис 35 3
Одинцов Дмитрий 109 3
Горный Александр 41 3
Путин Владимир 3036 3
Россия - РФ - Российская федерация 137210 300
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51335 187
Германия - Федеративная Республика 12468 57
Япония 13171 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16376 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41656 46
Европа 21515 44
Франция - Французская Республика 7733 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14008 39
США - Калифорния - Сан-Франциско 1403 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13918 33
Южная Корея - Республика 6532 28
Испания - Королевство 3679 24
Италия - Итальянская Республика 4296 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16698 19
США - Калифорния 4570 19
США - Нью-Йорк 3076 17
США - Калифорния - Купертино 254 16
Азия - Азиатский регион 5361 14
Канада 4812 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5061 13
Америка Латинская 1780 13
Ближний Восток 2880 12
Китай - Тайвань 3895 11
Украина 7495 11
Бразилия - Федеративная Республика 2310 10
Африка - Африканский регион 3409 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 9
Швеция - Королевство 3592 9
Финляндия - Финляндская Республика 3566 9
Беларусь - Белоруссия 5447 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3488 9
США - Флорида 741 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 996 8
Земля - планета Солнечной системы 10242 8
Норвегия - Королевство 1793 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2458 8
Америка - Американский регион 2120 7
Великобритания - Лондон 2379 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10661 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48769 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46206 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27446 63
Английский язык 6444 59
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13107 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12559 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10520 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22916 50
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5545 31
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3245 29
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4512 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4649 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15748 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4527 21
Ergonomics - Эргономика 1545 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4719 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4835 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7083 17
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1187 16
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5671 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6201 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6653 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3334 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2958 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6615 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5435 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2630 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7186 12
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1439 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8088 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4743 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9297 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4185 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7614 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5535 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7170 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5754 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8450 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2005 10
CNews - ZOOM.CNews 1818 36
AppleInsider 394 35
MacWorld 133 26
Ars Technica 409 18
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 16
The Register - The Register Hardware 1473 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 15
Engadget - Блог о технологиях 422 12
CNET Networks - CNET News 1642 11
Bloomberg 1218 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 10
The Verge - Издание 533 8
Business Insider - Бизнес инсайдер 235 8
Reddit 294 7
Forbes - Форбс 741 7
NYT - The New York Times 1018 7
ComputerWorld 144 7
9to5Mac 70 7
ZDnet 598 6
InformationWeek 241 6
Gizmodo 130 6
SecurityLab - Секьюрити лаб 240 6
Vnunet 224 5
The Globe and Mail 71 5
The Next Web 84 5
MacRumors 134 5
Silicon.com 364 5
WikiLeaks 117 4
AP - Associated Press 1995 4
Wikipedia - Википедия 464 4
BetaNews 49 4
DigiTimes - Издание 1309 4
TG Daily 98 4
Inquirer 463 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 4
EWeek 178 4
Mashable 370 4
IDG - International Data Group 99 3
Wired - Издание 228 3
Tom’s Hardware 327 3
Gartner - Гартнер 3522 25
IDC - International Data Corporation 4889 22
Net Applications 127 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7854 17
HFS Research 47 13
Piper Jaffray 99 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 4
Forrester Research 819 3
IHS iSuppli 397 3
Juniper Research 516 2
Asymco 10 2
AV-Comparatives 23 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 60 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
ABI Research 233 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
comScore 379 1
Cinebench 27 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 75 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 964 1
Gartner - Burton Group 17 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Aberdeen Group 48 1
ICQ Business Weekly Report 2 1
Mobile Research Group 70 1
In-Stat 115 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Gartner - Dataquest 347 1
Strategy Analytics 284 1
NPD Group 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2974 1
B2B International 50 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Frost & Sullivan 202 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 2
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 143 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 53 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 159 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 145 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 68 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 7 1
University of Chicago - Чикагский университет 97 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 1 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 158 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
Школа новых технологий 19 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 505 1
РАН - Российская академия наук 1795 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 836 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1433 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2315 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 21
MacWorld Expo 35 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 5
CNews AWARDS - награда 461 4
Black Hat - Конференция 77 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 4
Apple Expo 11 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 2
LinuxWorld 52 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1019 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
CeBIT 611 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 110 1
Microsoft Build - конференция 36 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
День молодёжи - 27 июня 753 1
Defcon 44 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1938 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1295649, в очереди разбора - 800186.
Создано именных указателей - 149915.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024