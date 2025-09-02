Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

Разработано новое графическое окружение для Linux и BSD, повторяющее дизайн Apple macOS. Проект носит название Gershwin, распространяется открыто и может быть установлен на любой современный компьютер. Оболочка разрабатывается для BSD и Arch Linux и пока находится на стадии тестирования.

macOS на минималках

Создан новый графический интерфейс для Linux и BSD под названием Gershwin. Как пишет портал ZDnet, это «почти точная копия OS X» (almost a dead ringer for OS X) – оболочка внешне максимально похожа на macOS, операционной системы компании Apple.

Gershwin распространяется на бесплатной основе и с открытыми исходниками, всю необходимую информацию по этой графической среде можно бесплатно и легально скачать с GitHub. Разработчики объявили о начале альфа-тестирования своего проекта, а это указывает на то, что он находится на одной из начальных стадий разработки.

Очень похоже

Разработчики Gershwin постарались сделать свою оболочку максимально похожей на macOS не только внешне, но и технически. Реализованы различные функции управления, присущие оригинальной операционке Apple, и все благодаря фреймворку GNUstep и оконному менеджеру xfce4-wm. Впрочем, от последнего в скором будущем авторы откажутся в пользу собственного оконного менеджера.

Gershwin / GitHub Внешний вид Gershwin

В числе прочего в Gershwin добавлена поддержка Wayland – протокола для организации графического сервера в Linux и других UNIX-подобных операционных системах. Также есть штатные инсталлятор и менеджер приложений, функции резервного копирования и обновления системы.

Все программы в Gershwin управляются через док-панель, как и в macOS. Есть некоторые трудности запуска программ – например для этого нужно выбрать меню «Инструменты», нажать «Запустить графический интерфейс» и вручную ввести название нужной программы, например, Firefox. Но, вероятно, это проблема альфа-версии.

Эксперты ZDnet делают акцент на том, что это лишь «заготовка» графической оболочки, а не полноценный интерфейс, ввиду того, что многое в ней пока не работает.

Есть нюансы

В своем нынешнем виде Gershwin пока не является прямо-таки точной копией macOS, но разработчики явно к этому стремятся. ZDnet пишет, что со временем Gershwin действительно будет выглядеть почти как macOS, но с одной оговоркой.

Под этой оговоркой эксперты портала подразумевают GNUstep – объектно-ориентированный API (Objective-C) для объектно-ориентированных операционных систем.

«GNUStep – это во многом старомодный инструмент, и все, что на нем основано, будет иметь старомодный внешний вид и ощущение. Из-за этого рабочий стол Gershwin может выглядеть как рабочий стол macOS из нескольких предыдущих версий. Gershwin больше похож на OS X, нежели на macOS», – пишет ZDnet.

OS X – прежнее название macOS. Использовалось с 2011 по 2016 гг. Еще раньше, с 2001 по 2011 гг., система именовалась как Mac OS X.

Пока не для всех

По информации ZDnet, к началу сентября 2025 г. единственным способом получить относительно стабильно работающую оболочку Gershwin была установка на свой ПК ОС GhostBSD. Ее можно установить как вместо основной системы, так и в дополнение к ней, или же на виртуальную машину.

Gershwin входит в состав GhostBSD версии 25.02, датированной августом 2025 г. С этой оболочкой образ системы «весит» 3,3 ГБ, поддерживается установка на ПК и ноутбуки с современными х86-процессорами.

Также GhostBSD доступна с оболочками Mate (3,7 ГБ) и Xfce (3,4 ГБ). При установке можно выбрать Live-версию, которая будет инсталлирована на внешний накопитель.

В основе GhostBSD 25.02 лежит FreeBSD 14. Базовая файловая система – ZFS.

ZDnet пишет, что Gershwin можно установить на Arch Linux. Однако о стабильной работе оболочки под этой системой речи пока нет.