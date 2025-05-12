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OOP Object-oriented programming ООП Объектно-ориентированное программирование ORM Object-Relational Mapping объектно-реляционное отображение
OOP и организации, системы, технологии, персоны:
|ZDnet 660 1
|NYT - The New York Times 1063 1
|Wired - Издание 234 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 78 1
|Telegraph 195 1
|GizmoChina 142 1
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