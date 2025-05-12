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Индексная книга (каталог) CNews*
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OOP Object-oriented programming ООП Объектно-ориентированное программирование ORM Object-Relational Mapping объектно-реляционное отображение



12.05.2025 Клиентам Navicon стала доступна платформа Knowledge Space 1
23.12.2024 Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 4
24.06.2024 Вместо Python. Huawei создала собственный язык программирования, простой в освоении и доступный каждому 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД 1
24.05.2023 Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года 1
02.08.2022 Язык программирования из хвоста топ-10 внезапно обошел Python. Не знающим его программистам стали отказывать в работе 1
24.05.2022 No-code платформа помогает формализовать знания и повысить качество управления 1
25.01.2021 Умер создатель Objective-C, языка программирования «маков», iPhone и iPad 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
30.09.2020 Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X 1
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

 1
09.07.2015 Xerox выпустила ЦПМ Xerox iGen 5 Press для промышленной полноцветной печати 1
01.09.2014 SUSE Cloud 4 теперь поддерживает распределенную файловую систему Ceph 1
19.08.2013 SUSE: Linux продолжит оставаться частью решений для HPC 1
19.03.2012 «Неизвестный язык программирования» самого знаменитого трояна современности установлен 1
23.12.2011 Умер основатель знаменитого научного центра Xerox PARC 1
03.06.2011 Вышла бесплатная версия системы управления сайтами .NET Forge CMS 1
17.12.2009 Специализированные САПР: не стоит выбирать то, что проще и дешевле 1
30.10.2009 Nvidia и VSG ускоряют процесс поиска нефти и газа 1
23.07.2009 Свободные ОС - это не только Linux 1
09.06.2009 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET 4.0» 1
02.02.2009 Лесное хозяйство России ознакомится с возможностями космосъемки 1
25.08.2008 Турбо9: автоматизируйте ваш бизнес правильно 1
13.05.2008 Программа iCarnegie: теперь и дистанционное обучение программистов 1
23.03.2006 Программирование превратили в онлайновую игру 1
21.04.2005 Seagate и IBM продемонстрировали первую объектную систему хранения данных 1
21.04.2005 Seagate и IBM продемонстрировали первую объектную систему хранения данных 1
21.03.2005 R-Style Softlab завершила первое зарубежное внедрение RS-Bank V.6 1
04.04.2003 C# стандартизирован 1
05.04.2002 Navision CIS встроила поддержку 25-ой главы Налогового Кодекса РФ в Navision Axapta и Navision Attain 2
22.01.2002 Специальная программа проверяет студентов-программистов на списывание 2
23.10.2001 Microsoft объявит тарифы на .NET 1
10.10.2001 Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом 1
10.10.2001 Java: "яблоко раздора" с кофейным привкусом 1

Публикаций - 44, упоминаний - 49

OOP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24814 12
IBM - International Business Machines Corp 9467 6
Oracle Corporation 6754 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 4
Yandex - Яндекс 7664 3
Apple Inc 12251 3
8436 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 2
Seagate Technology 743 2
Xerox 1143 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 392 2
CA Technologies - Computer Associates 386 2
Google LLC 11932 2
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 25 2
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 28 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 61 2
1С-Битрикс - Bitrix 592 2
Ростелеком 9892 1
Broadcom - VMware 2404 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
Dell EMC 5047 1
Huawei 4008 1
Dell Technologies - Dell Computer 2140 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 207 1
Softline - Софтлайн 2955 1
HP Inc. 5715 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Schneider Electric 580 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4113 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 346 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Dropbox 502 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 149 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 3
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ГПБ - Газпромбанк 1104 1
МКБ - Московский кредитный банк 573 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1680 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 1
Coursera 56 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Boeing 1013 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 156 1
Bentley Motors 72 1
Optima Bank - Оптима Банк 6 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
Uber 333 1
Зарплата.ру 22 1
Pangea 7 1
Геометрия НПО 145 1
Ford Motor 166 1
Седьмой Континент 64 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 6 1
Паллада Эссет Менеджмент - Паллада УК 3 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Nasdaq Copenhagen - Københavns Fondsbørs - Копенгагенская фондовая биржа 5 1
Газпром газобезопасность 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 202 2
Судебная власть - Judicial power 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1811 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 12
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1956 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1848 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 4
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 134 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3691 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5529 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3221 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 3
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 146 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6830 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5470 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2755 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6438 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 696 3
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2346 2
C/C++ - Язык программирования 783 12
Python - высокоуровневый язык программирования 995 8
Oracle Java - язык программирования 3130 8
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 8
Linux OS 10196 7
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 7
Microsoft Windows 15870 6
JavaScript - JS - язык программирования 1224 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1676 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 293 4
Apple iOS 7944 3
Apple macOS 2104 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1010 3
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Microsoft Edge - браузер 2000 2
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Delphi - язык программирования 142 2
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Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
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Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 2
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 286 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 25 2
Seagate OSD 2 2
NeXT - NeXTSTEP OS 8 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 55 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 743 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 82 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 256 1
Козлова Дарья 34 3
Goodhew Tony - Гудхью Тони 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Агарков Алексей 11 1
Фомичев Андрей 71 1
Суменков Игорь 5 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 7 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 9 1
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Кулаков Павел 29 1
Лебедев Павел 35 1
Гостев Александр 82 1
Ложечкин Александр 34 1
Демидов Михаил 133 1
Мякишева Марина 84 1
Дахновский Дмитрий 9 1
Сокорнов Николай 18 1
Смирнов Роман 15 1
Куликов Евгений 9 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Кулаев Георгий 1 1
Fusik Piotr - Фусик Петр 2 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Магдануров Гайдар 23 1
Пашинин Олег 8 1
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Козанов Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 19
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1149 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 3
Земля - планета Солнечной системы 10458 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 3
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 882 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 3
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Дания - Королевство 1307 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 1
Польша - Республика 1970 1
Сингапур - Республика 1868 1
Индия - Bharat 5530 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1294 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Дания - Копенгаген 152 1
США - Калифорния 4640 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1140 1
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Филиппины - Республика 572 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 8
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2494 3
Энергетика - Energy - Energetically 5211 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 3
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1335 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3194 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3730 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 948 2
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