Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года

Аналитики школы ИТ-профессий Skillfactory и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» опросили руководителей и начальников отделов российских компаний. Эксперты узнали, каких ИТ-специалистов будет не хватать бизнесу в следующем квартале, а также, какие языки программирования наиболее востребованы сейчас.

Каждый третий руководитель (32%) рассказал, что в III квартале 2023 г. компании будут нуждаться в специалистах по кибербезопасности. Пятая часть (20%) заявила, что бизнесу потребуются сетевые инженеры. Специалисты по цифровой трансформации будут нужны 16% компаний, а мобильные разработчики — 15%. 14% рассказали, что к III кварталу 2023 г. возрастет потребность в руководителях команды разработки, а 12% — в продакт-менеджерах. 10% опрошенных поделились, что их компании потребуются frontend-разработчики. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Управленцы также назвали топ-10 наиболее востребованных навыков программистов: программирование на «1С» – 42%; Python-разработка – 27%; C++ – 23%; JavaScript – 23%; система управления базами данных PostgreSQL – 23%; объектно-ориентированное программирование – 16%; язык разметки HTML и язык стилей CSS – 15%; язык программирования PHP – 15%; язык запросов SQL – 15%; Visual Basic – 12%.

Бизнес продолжает нуждаться в миддлах — 34% респондентов рассказали, что к III кварталу 2023 г. будут испытывать нехватку специалистов с такой квалификацией. Также опрошенные отмечают рост потребности в руководителях отделов (35%). В сеньорах будут нуждаться 17% компаний, в джуниорах – 14%.

При этом российские компании активно взращивают собственных специалистов — согласно данным опроса, большинство (55%) имеют программы для повышения квалификации сотрудников. Так, каждый четвертый руководитель (24%) рассказал, что их компании сотрудничают по курсам повышения трудовой квалификации с онлайн-школами, у 18% есть внутренние программы, а 13% сотрудничают с вузами по направлению дополнительного профессионального образования.

Несмотря на то, что компании отдают предпочтение специалистам средних и руководящих позиций, бизнесу требуются стажеры. По данным исследования, к III кварталу 2023 г. 38% отечественных компаний будут испытывать потребность в ИТ-стажерах. При этом почти половина (44%) участников опроса уже имеют в штате практикантов с ИТ-специализацией.

Управленцы рассказали, как устроены стажировки в их компаниях. Наиболее распространенный сценарий – прикрепление стажера к конкретному специалисту, который ставит ему задачи напрямую (39%). В каждой четвертой (26%) компании практиканты частично выполняют функции джуниоров. 24% обучают стажеров посредством рабочих задач, чтобы в будущем устроить его официально, а 22% подключают стажеров помогать разным командам с «ручными» задачами.

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Компании, в которых нет на сегодняшний день стажировок, поделились планами по введению профессиональной подготовки молодых специалистов. 41% собираются в ближайшем будущем запустить программу стажировок, а 38% планируют ввести подобную практику, но нескоро.

*Опрос проводился методом онлайн-анкетирования с 5 по 11 мая 2023 г. среди 1200 руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях в возрасте 25-55 лет.

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Skillfactory — российская онлайн-школа ИТ-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИТ-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с ведущими университетами и реализует проекты с государством. В 2022 г. в школе начали обучение более 30 тыс. студентов, а общее число учащихся увеличилось более, чем в два раза.