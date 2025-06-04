Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177866
ИКТ 13833
Организации 10757
Ведомства 1470
Ассоциации 1005
Технологии 3471
Системы 25830
Персоны 76362
География 2880
Статьи 1532
Пресса 1226
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2655
Мероприятия 856

Бойков Кирилл


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бойков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Arlift - Арлифт 6 3
TerraLink - ТерраЛинк 287 3
Optimacros - Оптимакрос 72 1
Novo BI - Ново Биай 17 1
Yandex - Яндекс 7857 1
SAP SE 5347 1
Team Value - Тим Вэлью 1 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 3
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 3
X5 Group - X5 Еда 3 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 496 3
X5 Group - Перекрёсток 583 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1083 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 46 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10799 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 3
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 127 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 123 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5652 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4216 1
Финансовое планирование 95 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1432 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 1
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 45 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5819 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 419 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4950 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3466 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4783 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 580 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6929 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1361 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 380 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3230 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 158 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 710 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2107 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 63 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 3
Яндекс.Лавка 254 2
Microsoft Office 3838 1
Retail Expert - PlanKit IBP 1 1
Шингарев Павел 19 3
Митченко Светлана 4 3
Прокопович Владислав 6 3
Толкунов Валентин 3 3
Рогов Артем 3 3
Кравченко Жанна 3 3
Чавушян Сара 3 3
Укстина Анна 3 3
Зайдуллин Марат 2 2
Терехин Никита 2 2
Михайлов Михаил 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9294 2
Экономический эффект 1125 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49580 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7472 1
Энергетика - Energy - Energetically 5280 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4102 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14284 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5051 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 213 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5622 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 39 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще