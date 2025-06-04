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Бойков Кирилл
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
|23.05.2025
|«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
|15.05.2025
|Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1
Бойков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Arlift - Арлифт 6 3
|TerraLink - ТерраЛинк 287 3
|Optimacros - Оптимакрос 72 1
|Novo BI - Ново Биай 17 1
|Yandex - Яндекс 7857 1
|SAP SE 5347 1
|Team Value - Тим Вэлью 1 1
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 63 3
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 3
|Яндекс.Лавка 254 2
|Microsoft Office 3838 1
|Retail Expert - PlanKit IBP 1 1
|Шингарев Павел 19 3
|Митченко Светлана 4 3
|Прокопович Владислав 6 3
|Толкунов Валентин 3 3
|Рогов Артем 3 3
|Кравченко Жанна 3 3
|Чавушян Сара 3 3
|Укстина Анна 3 3
|Зайдуллин Марат 2 2
|Терехин Никита 2 2
|Михайлов Михаил 11 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 3
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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