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Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок IBP-систем 2025», которая состоится 27 мая.

В нынешних условиях важна быстрая реакция на изменения. Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на достижение общей цели.

Регистрация и подробная информация на сайте.

Основные темы конференции:

  • Как развивается российский рынок IBP?
  • Какие требования к IBP предъявляют заказчики?
  • Какие решения предлагают российские вендоры?
  • Способны ли российские решения полностью заменить западные?
  • Над чем еще надо работать российским разработчикам?

Технологическая основа

  • Функциональность IBP-систем.
  • Как обеспечена безопасность IBP.
  • Интеграция IBP в инфраструктуру.
  • Прогнозирование с помощью IBP.
  • Оптимизация бизнес-процессов.
  • ИИ в интегрированном бизнес-планировании.

Проекты и решения

  • Как внедрить интегрированное бизнес-планирование?
  • Какой экономический эффект приносит IBP?
  • Какие ограничения в работе с IBP существуют?
  • Как выбрать поставщика IBP?

С докладами выступят:

Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС;
Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;
Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»;
Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»;
Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планированию, «Х5 Еда»;
Светлана Митченко, руководитель проектов информационных технологий, «Акрихин»;
Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации, Arlift;
Сара Чавушян, старший менеджер технологической практики, «ТеДо»;
Жанна Кравченко, ведущий консультант решений интегрированного планирования, «ТерраЛинк».

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Безопасность

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