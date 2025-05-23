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Рогов Артем
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
|15.05.2025
|Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1
Рогов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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