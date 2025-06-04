Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176407
ИКТ 13736
Организации 10695
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3462
Системы 25713
Персоны 75702
География 2867
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2643
Мероприятия 855

Зайдуллин Марат


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зайдуллин Марат и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 287 2
Optimacros - Оптимакрос 69 1
Novo BI - Ново Биай 16 1
Yandex - Яндекс 7768 1
SAP SE 5336 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 2
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 2
X5 Group - Перекрёсток 579 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 2
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 36 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15106 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10706 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3308 2
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 120 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2097 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4176 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 127 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5608 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 703 1
Финансовое планирование 92 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5745 1
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 45 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5364 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3394 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4676 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 567 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6889 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2268 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4907 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1337 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 376 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 412 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1417 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 156 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 28 2
Яндекс.Лавка 249 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 60 2
Microsoft Office 3826 1
Шингарев Павел 19 2
Митченко Светлана 4 2
Прокопович Владислав 6 2
Терехин Никита 2 2
Толкунов Валентин 3 2
Рогов Артем 3 2
Кравченко Жанна 3 2
Михайлов Михаил 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 413 2
Энергетика - Energy - Energetically 5256 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7397 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4055 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24843 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5032 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5607 1
Экономический эффект 1118 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 39 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще