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Зайдуллин Марат
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
|23.05.2025
|«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
Зайдуллин Марат и организации, системы, технологии, персоны:
|TerraLink - ТерраЛинк 287 2
|Optimacros - Оптимакрос 69 1
|Novo BI - Ново Биай 16 1
|Yandex - Яндекс 7768 1
|SAP SE 5336 1
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 28 2
|Яндекс.Лавка 249 2
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 60 2
|Microsoft Office 3826 1
|Шингарев Павел 19 2
|Митченко Светлана 4 2
|Прокопович Владислав 6 2
|Терехин Никита 2 2
|Толкунов Валентин 3 2
|Рогов Артем 3 2
|Кравченко Жанна 3 2
|Михайлов Михаил 11 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 2
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