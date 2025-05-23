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Salym Petroleum Салым Петролеум Салым Петролеум Девелопмент Шелл Салым Девелопмент
УПОМИНАНИЯ
Salym Petroleum и организации, системы, технологии, персоны:
|Корнеев Евгений 8 2
|Данилов Максим 1 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Клепиков Алексей 118 1
|Мосягин Константин 20 1
|Гузовский Денис 73 1
|Зыков Александр 7 1
|Иванов Константин 27 1
|Ивицкий Дмитрий 19 1
|Чигвинцев Денис 1 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Крыжановский Константин 9 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Кутузов Александр 39 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Висневский Юрий 15 1
|Останина Мария 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
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