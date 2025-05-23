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Salym Petroleum Салым Петролеум Салым Петролеум Девелопмент Шелл Салым Девелопмент

Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу 3
07.09.2020 Нефтедобывающая компания «Салым Петролеум» выбрала облако МТС 4
02.09.2020 «Салым Петролеум» доверила IBS поддержку SAP S/4HANA 1
06.12.2018 RСNTec поставил Smart PDU RPCM «Салым петролеум» для повышения доступности инфраструктуры узлов связи 3
14.09.2018 Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании» 1
18.04.2017 SAP отметила 25 лет работы в России и 45 лет — в мире. Итоги «SAP Форума» 1
26.04.2016 «Салым Петролеум Девелопмент» оптимизировал добычу нефти с помощью Bell Integrator 6
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 2
18.01.2012 PM Expert отчиталась за 2011 г. 2

Публикаций - 10, упоминаний - 24

Salym Petroleum и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Naumen - Наумен 647 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Accenture plc 685 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
IBM - International Business Machines Corp 9471 1
8464 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 214 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 134 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
PM Expert - ПМ Эксперт 117 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 1
МегаФон 9259 1
СКАУТ 77 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Газпром нефть 638 6
Северсталь ПАО - Severstal 496 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 776 1
Ингосстрах СПАО 434 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2876 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 1
Valtec - Валтек 10 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
ЭФКО ГК 22 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
Газпром центрремонт 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 170 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5683 1
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1534 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10618 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11873 1
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Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7049 1
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2134 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2879 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10409 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2080 1
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5296 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
RCNTEC RPCM.Cloud - RCNTEC Resilient Power Control Module 6 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP Leonardo 34 1
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СКАУТ Платформа 24 1
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СКАУТ Безопасное вождение 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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