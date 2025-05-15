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Митченко Светлана
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1
|27.09.2023
|«Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин» 1
Митченко Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|PIX RPA Platform. 82 1
|Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ЖНВЛС - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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