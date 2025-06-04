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Team Value Тим Вэлью
УПОМИНАНИЯ
Team Value и организации, системы, технологии, персоны:
|Arlift - Арлифт 6 1
|Optimacros - Оптимакрос 71 1
|Yandex - Яндекс 7840 1
|SAP SE 5344 1
|Novo BI - Ново Биай 17 1
|TerraLink - ТерраЛинк 287 1
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 61 1
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 1
|Microsoft Office 3835 1
|Retail Expert - PlanKit IBP 1 1
|Яндекс.Лавка 254 1
|Митченко Светлана 4 1
|Чавушян Сара 3 1
|Зайдуллин Марат 2 1
|Кравченко Жанна 3 1
|Рогов Артем 3 1
|Толкунов Валентин 3 1
|Терехин Никита 2 1
|Прокопович Владислав 6 1
|Михайлов Михаил 11 1
|Укстина Анна 3 1
|Шингарев Павел 19 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 557 1
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