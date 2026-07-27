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ГПБ IMS Интегрированные системы управления Knowledge Space KS.IBP

ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP

Knowledge Space (KS) – российская ИТ-платформы для интегрированного бизнес-планирования и управления корпоративной архитектурой.

 

 

"Преимущества Low-code / No-code платформ для цифровизации задач планирования" Павел Шингарев, Генеральный директор, Knowledge Space, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ ноукод-разработки 2
27.07.2026 Бизнес сталкивается с ограничениями ноукод-разработки 1
25.05.2026 Как Распадская угольная компания подтвердила потенциал экономического эффекта в производственно-логистической цепочке с помощью IBP на платформе Knowledge Space 1
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности 4
01.04.2026 Конференция CNews «Практика IBP: От внедрения к результату» состоится 8 апреля 2026 года 1
05.02.2026 КОРУС Консалтинг и Knowledge Space совместно представили новое ИТ-решение для бюджетирования 3
02.12.2025 «Норникель» перевел производственное планирование на российскую платформу Knowledge Space 1
14.11.2025 В крупном металлургическом холдинге внедрена система планирования спроса на базе платформы Knowledge Space 2
10.09.2025 Knowledge Space. No-code на больших данных 2
16.07.2025 «Корус Консалтинг» и «Интегрированные Системы Управления» объявляют о стратегическом партнерстве 2
04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 2
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
21.05.2025 Рынок IBP систем 2025 1
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1
12.05.2025 Клиентам Navicon стала доступна платформа Knowledge Space 1
28.04.2025 «Софтлайн Решения» и Knowledge Space заключили соглашение о продвижении платформы интегрированного бизнес-планирования 1
09.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг «Платформы no-code 2025» 1
20.01.2025 Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве 2
20.11.2024 Группа компаний «Б1» выпустила решение «Б1 ИБП Мастер» для платформы интегрированного планирования Knowledge Space 2
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space 3
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 1
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
15.12.2023 Марина Векшина, Planetra: Системы Demand Planning становятся трендом бизнес-планирования 1
09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP 1
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1
28.09.2023 Настоящее и будущее low-code решений 1
19.07.2023 Как увеличить добычу и сократить недоборы: на рынке появился новый оптимизатор для нефтедобывающих компаний 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
24.05.2022 No-code платформа помогает формализовать знания и повысить качество управления 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 2
11.04.2022 Российская ИТ-платформа KNOWLEDGE SPACE заменит самое востребованное бизнес ПО: Excel, Primavera, Anaplan, Creatio, Aris и другие 1
22.03.2022 Состоялся очередной релиз ИТ-платформы Knowledge Space 1

Публикаций - 41, упоминаний - 57

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 12 9
9571 7
SAP SE 5595 6
Thoma Bravo - Anaplan 78 6
Optimacros - Оптимакрос 104 5
Novo BI - Ново Биай 28 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1471 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 4
Первая Форма - 1Форма 60 4
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 3
Team Value - Тим Вэлью 3 3
Ростелеком 10923 3
Yandex - Яндекс 9178 3
Softline - Софтлайн 3726 3
Oracle Corporation 7070 3
TerraLink - ТерраЛинк 292 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 290 3
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 40 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 240 2
Процессные Технологии 7 2
Adobe Figma 73 2
Platformeco - Платформеко 4 2
Jume - Джум 8 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 639 2
IBM - International Business Machines Corp 9695 2
Ред Софт - Red Soft 1229 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1437 2
Naumen - Наумен 750 2
KPMG 277 2
McKinsey & Company Int 292 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 2
Qlik - QlikTech 171 2
Biocad - Биокад 95 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
GreenData - Гриндата 86 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Rubbles - Раблз 37 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 616 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 570 6
Газпром нефть 724 6
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 5
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 4
Яндекс.Лавка 313 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 3
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 3
Arlift - Арлифт 20 3
X5 Group - X5 Еда 3 3
ГПБ - Газпромбанк 1267 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
Распадская угольная компания 15 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 2
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 32 2
Газпром ПАО 1490 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1972 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
X5 Group - Перекрёсток 639 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 456 2
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 223 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
ФосАгро 175 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 357 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13754 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5649 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5419 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2327 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 1
Роскачество - Российская система качества 48 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 455 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 28
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12195 23
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1409 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26095 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36056 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 17
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1906 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25535 16
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3802 14
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 73 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6445 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2690 10
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1666 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5621 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7805 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6538 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1697 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24326 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4831 7
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1121 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10641 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7426 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7846 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1724 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1393 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6987 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8233 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7667 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13085 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8609 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2101 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4320 5
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1001 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2035 4
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9892 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1525 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18070 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13922 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 94 18
Microsoft Office 4156 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 772 5
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 4
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 24 4
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 25 3
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 17 2
FIS Platform - no-code платформа 21 2
Synplity Platform - Synplity AI 5 2
JavaScript - JS - язык программирования 1424 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2502 2
Terrasoft Creatio 109 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 249 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1397 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 295 2
ELMA 365 Low-code BPM 183 2
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 2 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 1
Finch Admin 1 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 156 1
Axiom JDK СЗИ 174 1
DатаРу - ДатаРу ВМ - ДатаРу БС - ДатаРу БИ - ДатаРу БСХ - ДатаРу ПИ - DатаРу ПЛ - ДатаРу РН - ДатаРу СД - ДатаРу СМ - ДатаРу ХФ - ДатаРу XE - серия серверов 26 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - ДатаРу СВ - серия коммутаторов 3 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 22 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 249 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 280 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 14 1
FreePik 1824 1
Unify NXJ 3 1
Rubbles Planning Force 5 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 12 1
DатаРу - ДатаРу МСЛ - ДатаРу ТС - ленточные ленточные библиотеки и системы резервного копирования 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Monitoring 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Flow 7 1
Novo BI - NF PRO 1 1
Шингарев Павел 22 12
Козанов Павел 5 5
Толкунов Валентин 5 5
Чавушян Сара 5 5
Терехин Никита 7 4
Рогов Артем 4 4
Митченко Светлана 5 3
Прокопович Владислав 15 3
Кравченко Жанна 3 3
Укстина Анна 3 3
Бойков Кирилл 3 3
Треков Денис 3 3
Яковлев Алексей 10 3
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Тульчинский Станислав 91 2
Суровцев Владимир 18 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Бирюков Артем 10 2
Грибанов Петр 2 2
Заболотный Евгений 3 2
Калинин Владислав 2 2
Нерадовский Константин 18 2
Дубровская Анна 21 2
Осипов Фаддей 21 2
Овчинников Андрей 7 2
Беспалов Антон 3 2
Грошева Светлана 2 2
Зайдуллин Марат 2 2
Ржевский Дмитрий 3 2
Муромцева Карина 2 2
Казённов Алексей 2 2
Карнаух Алексей 2 2
Коломиец Виталий 2 2
Давидовская Наталья 2 2
Сломова Дарья 2 2
Тарасов Максим 12 2
Иванов Михаил 116 2
Али Максим 11 2
Чепакин Андрей 27 2
Россия - РФ - Российская федерация 165663 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54675 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Земля - планета Солнечной системы 10853 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 908 1
Египет - Арабская Республика 1092 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 42 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15997 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8473 9
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10301 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5753 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11675 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 2
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