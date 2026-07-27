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ГПБ IMS Интегрированные системы управления Knowledge Space KS.IBP
Knowledge Space (KS) – российская ИТ-платформы для интегрированного бизнес-планирования и управления корпоративной архитектурой.
"Преимущества Low-code / No-code платформ для цифровизации задач планирования" Павел Шингарев, Генеральный директор, Knowledge Space, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
|Шингарев Павел 22 12
|Козанов Павел 5 5
|Толкунов Валентин 5 5
|Чавушян Сара 5 5
|Терехин Никита 7 4
|Рогов Артем 4 4
|Митченко Светлана 5 3
|Прокопович Владислав 15 3
|Кравченко Жанна 3 3
|Укстина Анна 3 3
|Бойков Кирилл 3 3
|Треков Денис 3 3
|Яковлев Алексей 10 3
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Тульчинский Станислав 91 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Бирюков Артем 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Заболотный Евгений 3 2
|Калинин Владислав 2 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Дубровская Анна 21 2
|Осипов Фаддей 21 2
|Овчинников Андрей 7 2
|Беспалов Антон 3 2
|Грошева Светлана 2 2
|Зайдуллин Марат 2 2
|Ржевский Дмитрий 3 2
|Муромцева Карина 2 2
|Казённов Алексей 2 2
|Карнаух Алексей 2 2
|Коломиец Виталий 2 2
|Давидовская Наталья 2 2
|Сломова Дарья 2 2
|Тарасов Максим 12 2
|Иванов Михаил 116 2
|Али Максим 11 2
|Чепакин Андрей 27 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2380 1
|Crunchbase 74 1
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