Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь

ГК «Арнест» — участник отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, владеющий рядом производств. На предприятиях компании работает около двух тысяч сотрудников. В структуру холдинга входит семь действующих дочерних компаний. В 2022 ООО «Арнест Менеджмент» (входит в группу «Арнест») было выкуплено подразделение алюминиевой аэрозольной упаковки компании Ball, изготавливающим алюминиевую упаковку банок для пива и безалкогольных напитков.

«Арнест Упаковочные Решения» (ранее Ball Corporation) — российский производитель алюминиевой упаковки для напитков. Компании принадлежит три завода по производству алюминиевой банки для напитков и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области, Аргаяше Челябинской области. Кроме того, компания ведет строительство завода в Ульяновской области. С осени 2022 г. компания входит в состав российской группы «Арнест» - одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.



"Как расставить приоритеты в ходе цифровой трансформации" Светлана Соловьева, CDTO, ЮниРусь CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

"Импортозамещение без иллюзий: как управлять внедрением локальных решений" Юрий Близгарев, Директор по Информационным Технологиям, Арнест Юнирусь CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва