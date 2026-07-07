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Арнест ГК Arnest Group Арнест упаковочные решения, АУР Ball Corporation Арнест ЮниРусь
ГК «Арнест» — участник отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, владеющий рядом производств. На предприятиях компании работает около двух тысяч сотрудников. В структуру холдинга входит семь действующих дочерних компаний. В 2022 ООО «Арнест Менеджмент» (входит в группу «Арнест») было выкуплено подразделение алюминиевой аэрозольной упаковки компании Ball, изготавливающим алюминиевую упаковку банок для пива и безалкогольных напитков.
«Арнест Упаковочные Решения» (ранее Ball Corporation) — российский производитель алюминиевой упаковки для напитков. Компании принадлежит три завода по производству алюминиевой банки для напитков и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области, Аргаяше Челябинской области. Кроме того, компания ведет строительство завода в Ульяновской области. С осени 2022 г. компания входит в состав российской группы «Арнест» - одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.
"Как расставить приоритеты в ходе цифровой трансформации" Светлана Соловьева, CDTO, ЮниРусь CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
"Импортозамещение без иллюзий: как управлять внедрением локальных решений" Юрий Близгарев, Директор по Информационным Технологиям, Арнест Юнирусь CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 15 215 930 ₽*
СОБЫТИЯ
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Арнест ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Бреган Андрей 22 14
|Чудинов Дмитрий 99 13
|Шершнев Алексей 20 13
|Колотев Дмитрий 26 12
|Суровец Дмитрий 115 12
|Шадаев Максут 1207 12
|Алифанов Кирилл 84 12
|Ильин Дмитрий 42 12
|Трошина Елена 39 12
|Матвейчев Олег 20 10
|Гришко Олег 19 10
|Золотов Владимир 26 9
|Чекмарев Анатолий 20 9
|Евсеев Артем 54 9
|Шиндин Роман 15 9
|Гончар Марьян 25 9
|Мезенцев Роман 36 9
|Божор Михаил 22 9
|Городецкий Николай 17 9
|Лапенков Вячеслав 17 9
|Балашова Алена 15 9
|Бурдюгова Татьяна 17 9
|Королева Валентина 18 9
|Пронин Роман 15 9
|Садова Карина 19 9
|Халтурин Максим 17 9
|Коптелов Андрей 134 9
|Афанасьев Александр 52 9
|Катамадзе Анна 132 9
|Нестеров Александр 51 9
|Титов Алексей 62 9
|Осипов Дмитрий 15 9
|Сурова Надежда 27 9
|Каримов Руслан 60 9
|Ивин Владимир 19 9
|Близгарев Юрий 20 9
|Гребеник Геннадий 67 9
|Цыганков Роман 57 9
|Атоян Антон 36 8
|Соболев Роман 48 8
|Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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