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Арнест ГК Arnest Group Арнест упаковочные решения, АУР Ball Corporation Арнест ЮниРусь

Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь

ГК «Арнест» — участник отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, владеющий рядом производств. На предприятиях компании работает около двух тысяч сотрудников. В структуру холдинга входит семь действующих дочерних компаний. В 2022 ООО «Арнест Менеджмент» (входит в группу «Арнест») было выкуплено подразделение алюминиевой аэрозольной упаковки компании Ball, изготавливающим алюминиевую упаковку банок для пива и безалкогольных напитков.

«Арнест Упаковочные Решения» (ранее Ball Corporation) — российский производитель алюминиевой упаковки для напитков. Компании принадлежит три завода по производству алюминиевой банки для напитков и единственный в России завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области, Аргаяше Челябинской области. Кроме того, компания ведет строительство завода в Ульяновской области. С осени 2022 г. компания входит в состав российской группы «Арнест» - одного из крупнейших производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.

 

 

"Как расставить приоритеты в ходе цифровой трансформации" Светлана Соловьева, CDTO, ЮниРусь CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

 

"Импортозамещение без иллюзий: как управлять внедрением локальных решений" Юрий Близгарев, Директор по Информационным Технологиям, Арнест Юнирусь CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
02.07.2026 Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться 2
24.06.2026 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 1
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 1
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 1
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
23.04.2026 Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности 2
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
01.04.2026 Конференция CNews «Практика IBP: От внедрения к результату» состоится 8 апреля 2026 года 1
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены 1
29.01.2026 Axenix разработала интеллектуальную платформу управления метаданными для корпоративного хранилища «Арнест ЮниРусь» 4
18.06.2025 Почему бизнес выбирает интеграторов с глубокой отраслевой экспертизой в автоматизации задач 2
19.03.2025 Промышленная компания «Арнест Упаковочные Решения» использует RED Security SOC для защиты от киберугроз 2
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 3
15.11.2023 IBS помогла локализовать ИТ-инфраструктуру компании «Арнест упаковочные решения» 2
06.07.2023 «Арнест упаковочные решения» автоматизирует прибытие автотранспорта на склад с ant Time Slot Management 4
18.03.2022 МТС назначила нового вице-президента по персоналу 2
14.12.2016 «Арнест» перешла на СЭД Docsvision за 1 месяц 2
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
04.09.2002 Columbus IT Partner внедрила западные стандарты управления в ОАО "Арнест" 4
23.11.2001 Назначен генеральный директор Navision CIS 1
22.11.2001 Navision a/s завершила консолидацию бизнеса в России и СНГ 1

Публикаций - 30, упоминаний - 48

Арнест ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 269 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 783 13
S8 Capital - С8 Капитал 50 13
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 100 12
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 500 12
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 521 12
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 10
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 9
Топ-сервис 18 9
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 33 9
SimbirSoft - СимбирСофт 123 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 3
Novo BI - Ново Биай 28 2
Team Value - Тим Вэлью 3 2
9522 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 55 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 12 1
Ростелеком 10881 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3320 1
SAP SE 5581 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 1
Microsoft Corporation 25713 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1419 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 922 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4900 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 405 1
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 104 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 78 1
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 13 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 1
Optimacros - Оптимакрос 102 1
Почта России ПАО 2352 14
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 117 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 14
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 77 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 618 13
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 61 12
МКБ - Московский кредитный банк 651 12
Северсталь ПАО - Severstal 619 12
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 84 12
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 9
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 9
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 76 9
Афонин, Божор и партнеры - АБП 17 9
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 92 9
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 9
ГПБ - Газпромбанк 1261 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 8
Русагро Группа Компаний 374 8
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 8
Газпром бурение 61 8
Силовые машины 166 8
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 5
Сбер - Еаптека 53 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 3
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 84 2
Ингосстрах СПАО 472 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 2
Газпром нефть 713 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Яндекс.Лавка 312 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 6 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 134 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 196 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 236 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 13
Федеральное казначейство России 1939 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
Федеральное собрание Российской Федерации 318 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 97 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 452 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61299 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34506 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25325 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12127 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21906 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4842 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6190 13
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1951 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64432 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5820 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7761 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12766 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5588 4
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 72 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1652 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7807 3
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2874 3
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 125 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10585 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17995 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1706 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13867 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12750 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4213 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 448 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 999 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2020 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5129 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1258 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1079 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1017 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12996 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8171 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 989 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3097 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6482 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 292 12
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 276 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 748 8
Linx Cloud 90 8
Microsoft Office 4140 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 93 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 39 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Hyperwave 11 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1269 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1198 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 192 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 218 1
Qlik Qlikview 120 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1391 1
Apache Airflow 73 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 61 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1733 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 16 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 48 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 38 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 195 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 14 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 145 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 14 1
Бреган Андрей 22 14
Чудинов Дмитрий 99 13
Шершнев Алексей 20 13
Колотев Дмитрий 26 12
Суровец Дмитрий 115 12
Шадаев Максут 1207 12
Алифанов Кирилл 84 12
Ильин Дмитрий 42 12
Трошина Елена 39 12
Матвейчев Олег 20 10
Гришко Олег 19 10
Золотов Владимир 26 9
Чекмарев Анатолий 20 9
Евсеев Артем 54 9
Шиндин Роман 15 9
Гончар Марьян 25 9
Мезенцев Роман 36 9
Божор Михаил 22 9
Городецкий Николай 17 9
Лапенков Вячеслав 17 9
Балашова Алена 15 9
Бурдюгова Татьяна 17 9
Королева Валентина 18 9
Пронин Роман 15 9
Садова Карина 19 9
Халтурин Максим 17 9
Коптелов Андрей 134 9
Афанасьев Александр 52 9
Катамадзе Анна 132 9
Нестеров Александр 51 9
Титов Алексей 62 9
Осипов Дмитрий 15 9
Сурова Надежда 27 9
Каримов Руслан 60 9
Ивин Владимир 19 9
Близгарев Юрий 20 9
Гребеник Геннадий 67 9
Цыганков Роман 57 9
Атоян Антон 36 8
Соболев Роман 48 8
Россия - РФ - Российская федерация 164964 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3160 12
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 905 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54509 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 3
Россия - УФО - Челябинская область 1495 3
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 12 2
Казахстан - Республика 6009 2
Европа 24910 2
Беларусь - Белоруссия 6258 2
Дания - Королевство 1332 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 2
Украина 7909 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2342 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 673 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1069 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 76 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18992 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 1
Япония 13768 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19415 1
Европа Восточная 3138 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Россия - СФО - Новосибирск 4848 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2035 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1184 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1768 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1507 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 463 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 541 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 89 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 124 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6551 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21465 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57274 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4408 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5082 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53110 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8449 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1506 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27091 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 524 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5536 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18038 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11489 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15913 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6608 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8853 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2853 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3287 2
Аудит - аудиторский услуги 3405 2
Пищевая промышленность - Какао 34 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2457 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1652 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 405 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6118 1
Экономический эффект 1321 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2654 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2734 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 440 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2258 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8760 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5566 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
CNews Инновация года - награда 155 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3929 2
Gartner - Dataquest 353 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8561 1
Gartner - Гартнер 3650 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 252 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 297 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 36 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 13
CNews FORUM Кейсы 309 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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