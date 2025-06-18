Market.CNews. IBP-системы 2024 ое решение, разработку компании Novo BI, которая была официально признана Минцифры аналогом решения SAP Integrated Business Planning. Читать полностью Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальн

IBP-системы 2023 ор так», но для среднего и крупного бизнеса, особенно промышленных предприятий, функционал Excel давно исчерпан, и нужны новые, гораздо более мощные и специализированные решения. Именно так появились IBP-системы в современном их виде. В какой-то мере это следующий этап развития ERP, S&OP и SCP-систем с акцентом на комплексный подход при планировании, бюджетировании и прогнозировании бизнеса

Почему бизнес выбирает интеграторов с глубокой отраслевой экспертизой в автоматизации задач Рост спроса на консалтинг и IBP Объем российского рынка информационных технологий в 2024 году приблизился к 3,5 трлн рублей, при этом сегмент услуг, включающий системную интеграцию, демонстрирует динамику на уровне 27–30%

Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP Российский рынок IBP «IBP — это не просто хайп, а стратегический инструмент для работы в условиях высокой турбулентности», — начал свое выступление модератор конференции «Рынок IBP-систем 2025» Ва

Health&Nutrition перенесла планирование и управление цепями поставок на отечественную IBP-платформу ition (H&N), лидер рынка молочных продуктов в России, завершила очередную фазу внедрения российской IBP-платформы Jume. Поиски нового решения H&N начала за полтора года до отключения ряда иност

Рынок IBP-систем 2025 мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на дос

«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на дос

Рынок IBP систем 2025 Что такое IBP IBP (Integrated business planning), интегрированное бизнес-планирование — это современная концепция управления компанией, которая описывает и воплощает процесс по переводу бизнес-целей комп

Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на дос

Jume и «Бизнес Формула» объединили усилия для продвижения IBP-решений Jume – разработчик IBP-платформы нового поколения, и «Бизнес Формула» − мультивендорный интегратор прогрессивного российского ПО, заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества – продвижение решений для

Как создать объективный рейтинг IBP-систем и зачем это рынку? Интегрированное бизнес-планирование (IBP) – ключевой инструмент управления для компаний, работающих в сложных цепочках поставок. После ухода зарубежных вендоров российские разработчики начали активно заполнять нишу, создавая собст

Jume и Spectr объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизации IBP-процессов Jume, разработчик IBP-платформы нового поколения, и Spectr, поставщик комплексных ИТ-решений для бизнеса, объявили о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — совместная реализация проектов по внедрению

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год го? Напоминаем, что KnowledgeSpace — это российская платформа интегрированного бизнес-планирования (IBP), которая уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге российских IBP-си

Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы О системе Российская платформа Optimacros объединяет передовые подходы управления бизнесом, в том числе IBP и CPM, пользуясь преимуществами каждого из них. Система одновременно помогает управлять предприятием — проводить бюджетирование, сценарное моделирование, анализировать риски и т.д., а также

BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30% IBP-платформы повышают точность планирования до 30%. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Эксперты BIA Technologies отметили, что платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP) становятся все более востребованными в производственных отраслях благодаря способности оптимизировать процессы, улучшать прогнозирование спроса и обеспечивать гибкость в управлении. «Чтобы

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования Market.CNews: Появление нового игрока на более-менее устоявшемся рынке решений IBP — момент интригующий. Как вы решились разрабатывать платформу в довольно конкурентной среде? Гурген Мелконян: История Jume началась в 2019 году с небольшой команды специалистов по машинному

Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация участниками рынка: заказчиками, вендорами и интеграторами. В рамках исследования аналитики CNews провели функциональное тестирование некоторых решений на различных прикладных кейсах. Перейти к обзору IBP 2024 В течение года стартовали крупные проекты по внедрению IBP, было проведено множество ознакомительных встреч, на которых компании-заказчики знакомились с возможностями российских

Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews Система Novo Forecast Enterprise российского вендора Novo BI заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге IBP-систем от ИТ-маркетплейса Market.CNews. Эксперты оценили восемь различных представленных вендорами систем примерно по 100 критериям, объединенным в следующие блоки: общие сведения о ПО (в т

Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 Объем рынка и ключевые факторы Общий годовой объем рынка систем IBP в России оценивается примерно в ₽3 млрд, при этом в руках крупнейших игроков сосредоточен

Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Market.CNews готовит обзор и рейтинг решений IBP второй год подряд. Лидер не изменился, но перестановки ощутимы. Кроме того, в этом году была проведена видео-проверка ряда функцион

Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP иком системы Novo Forecast Enterprise, предназначенной для оптимизации цепи поставок и интегрированного планирования. Система Novo Forecast Enterprise официально признана аналогом популярного решения SAP Integrated Business Planning Министерством цифрового развития России. Об этом CNews сообщили представители NOVO BI. Экспертная комиссия Минцифры провела сравнение двух продуктов по более че

IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе Что такое IBP-системы IBP-платформы (Integrated Business Planning platforms) — это решения, которые предоставляют компаниям интегрированные процессы планирования и управления, позволяющие управлят

Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP Что такое IBP Интегрированное бизнес-планирование (IBP) является сравнительно новым типом продук

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 Редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг IBP-систем. Это достаточно новый вид ПО, который актуален для среднего и крупного бизнеса для решения вопросов по комплексному планированию, бюджетированию и прогнозированию проектов. Сравнение

Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем Market.CNews: Как компании приходят к идее внедрения IBP? С какими проблемам они должны столкнуться, чтобы начать внедрение? Максим Шилов: Интегрированное бизнес-планирование — это комплексный процесс, суть которого заключается в том, чтобы сбала

ГК «Никамед» снизила фактические запасы на 20% и повысила точность планирования с SAP IBP асы на 20% (на 500 млн руб. в среднем) и повысила точность планирования и прогнозирования c помощью SAP Integrated Business Planning (IBP). Также удалось увеличить SLA (показатель уровня сервис

ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования на базе решения SAP одства и сбыта продукции на горизонте до 18 месяцев. Проект, реализованный на базе решения компании SAP Integrated Business Planning (SAP IBP), позволяет оптимизировать работу по ключевым бизне

«Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA чной SAP S/4HANA. Компания также запустила систему интегрированного бизнес-планирования на базе SAP IBP. Для обучения сотрудников АСГ была выбрана платформа SAP Enable Now, значительно упростив

ABI Product переходит на интегрированное планирование на базе SAP IBP и SAP APO же финансового прогнозирования и моделирования. Для реализации этой задачи используются решения SAP IBP for Sales & Operations, SAP APO Demand Planning, SAP APO Supply Network Planning. На данн