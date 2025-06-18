Разделы

SAP IBP SAP Integrated Business Planning


СОБЫТИЯ

Market.CNews. IBP-системы 2024

ое решение, разработку компании Novo BI, которая была официально признана Минцифры аналогом решения SAP Integrated Business Planning. Читать полностью Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальн
IBP-системы 2023

ор так», но для среднего и крупного бизнеса, особенно промышленных предприятий, функционал Excel давно исчерпан, и нужны новые, гораздо более мощные и специализированные решения. Именно так появились IBP-системы в современном их виде. В какой-то мере это следующий этап развития ERP, S&OP и SCP-систем с акцентом на комплексный подход при планировании, бюджетировании и прогнозировании бизнеса
18.06.2025 Почему бизнес выбирает интеграторов с глубокой отраслевой экспертизой в автоматизации задач

Рост спроса на консалтинг и IBP Объем российского рынка информационных технологий в 2024 году приблизился к 3,5 трлн рублей, при этом сегмент услуг, включающий системную интеграцию, демонстрирует динамику на уровне 27–30%
04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP

Российский рынок IBP «IBP — это не просто хайп, а стратегический инструмент для работы в условиях высокой турбулентности», — начал свое выступление модератор конференции «Рынок IBP-систем 2025» Ва
28.05.2025 Health&Nutrition перенесла планирование и управление цепями поставок на отечественную IBP-платформу 

ition (H&N), лидер рынка молочных продуктов в России, завершила очередную фазу внедрения российской IBP-платформы Jume. Поиски нового решения H&N начала за полтора года до отключения ряда иност
27.05.2025 Рынок IBP-систем 2025

мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на дос
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews

мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на дос
21.05.2025 Рынок IBP систем 2025

Что такое IBP IBP (Integrated business planning), интегрированное бизнес-планирование — это современная концепция управления компанией, которая описывает и воплощает процесс по переводу бизнес-целей комп
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая

мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на дос
02.04.2025 Jume и «Бизнес Формула» объединили усилия для продвижения IBP-решений

Jume – разработчик IBP-платформы нового поколения, и «Бизнес Формула» − мультивендорный интегратор прогрессивного российского ПО, заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества – продвижение решений для

01.04.2025 Как создать объективный рейтинг IBP-систем и зачем это рынку?

Интегрированное бизнес-планирование (IBP) – ключевой инструмент управления для компаний, работающих в сложных цепочках поставок. После ухода зарубежных вендоров российские разработчики начали активно заполнять нишу, создавая собст
26.03.2025 Jume и Spectr объявили о стратегическом партнерстве в области автоматизации IBP-процессов

Jume, разработчик IBP-платформы нового поколения, и Spectr, поставщик комплексных ИТ-решений для бизнеса, объявили о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — совместная реализация проектов по внедрению

23.12.2024 Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

го? Напоминаем, что KnowledgeSpace — это российская платформа интегрированного бизнес-планирования (IBP), которая уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге российских IBP-си
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы

О системе Российская платформа Optimacros объединяет передовые подходы управления бизнесом, в том числе IBP и CPM, пользуясь преимуществами каждого из них. Система одновременно помогает управлять предприятием — проводить бюджетирование, сценарное моделирование, анализировать риски и т.д., а также
07.11.2024 BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30%

IBP-платформы повышают точность планирования до 30%. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Эксперты BIA Technologies отметили, что платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP) становятся все более востребованными в производственных отраслях благодаря способности оптимизировать процессы, улучшать прогнозирование спроса и обеспечивать гибкость в управлении. «Чтобы
08.10.2024 Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

Market.CNews: Появление нового игрока на более-менее устоявшемся рынке решений IBP — момент интригующий. Как вы решились разрабатывать платформу в довольно конкурентной среде? Гурген Мелконян: История Jume началась в 2019 году с небольшой команды специалистов по машинному
03.10.2024 Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация

участниками рынка: заказчиками, вендорами и интеграторами. В рамках исследования аналитики CNews провели функциональное тестирование некоторых решений на различных прикладных кейсах. Перейти к обзору IBP 2024 В течение года стартовали крупные проекты по внедрению IBP, было проведено множество ознакомительных встреч, на которых компании-заказчики знакомились с возможностями российских
27.09.2024 Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews

Система Novo Forecast Enterprise российского вендора Novo BI заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге IBP-систем от ИТ-маркетплейса Market.CNews. Эксперты оценили восемь различных представленных вендорами систем примерно по 100 критериям, объединенным в следующие блоки: общие сведения о ПО (в т
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025

Объем рынка и ключевые факторы Общий годовой объем рынка систем IBP в России оценивается примерно в ₽3 млрд, при этом в руках крупнейших игроков сосредоточен
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024

мационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Market.CNews готовит обзор и рейтинг решений IBP второй год подряд. Лидер не изменился, но перестановки ощутимы. Кроме того, в этом году была проведена видео-проверка ряда функцион
23.08.2024 Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP

иком системы Novo Forecast Enterprise, предназначенной для оптимизации цепи поставок и интегрированного планирования. Система Novo Forecast Enterprise официально признана аналогом популярного решения SAP Integrated Business Planning Министерством цифрового развития России. Об этом CNews сообщили представители NOVO BI. Экспертная комиссия Минцифры провела сравнение двух продуктов по более че
09.10.2023 IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе

Что такое IBP-системы IBP-платформы (Integrated Business Planning platforms) — это решения, которые предоставляют компаниям интегрированные процессы планирования и управления, позволяющие управлят
09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP

Что такое IBP Интегрированное бизнес-планирование (IBP) является сравнительно новым типом продук
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023

Редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг IBP-систем. Это достаточно новый вид ПО, который актуален для среднего и крупного бизнеса для решения вопросов по комплексному планированию, бюджетированию и прогнозированию проектов. Сравнение
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем

Market.CNews: Как компании приходят к идее внедрения IBP? С какими проблемам они должны столкнуться, чтобы начать внедрение? Максим Шилов: Интегрированное бизнес-планирование — это комплексный процесс, суть которого заключается в том, чтобы сбала
27.10.2021 ГК «Никамед» снизила фактические запасы на 20% и повысила точность планирования с SAP IBP

асы на 20% (на 500 млн руб. в среднем) и повысила точность планирования и прогнозирования c помощью SAP Integrated Business Planning (IBP). Также удалось увеличить SLA (показатель уровня сервис
15.09.2021 ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования на базе решения SAP

одства и сбыта продукции на горизонте до 18 месяцев. Проект, реализованный на базе решения компании SAP Integrated Business Planning (SAP IBP), позволяет оптимизировать работу по ключевым бизне
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA

чной SAP S/4HANA. Компания также запустила систему интегрированного бизнес-планирования на базе SAP IBP. Для обучения сотрудников АСГ была выбрана платформа SAP Enable Now, значительно упростив
13.10.2017 ABI Product переходит на интегрированное планирование на базе SAP IBP и SAP APO

же финансового прогнозирования и моделирования. Для реализации этой задачи используются решения SAP IBP for Sales & Operations, SAP APO Demand Planning, SAP APO Supply Network Planning. На данн
08.11.2016 SAP перенесет решение по интегрированному бизнес-планированию в российский ЦОД

SAP объявил о переносе облачного решения SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) в российский дата-центр. Как рассказали CNews в ко

SAP IBP и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5426 23
Novo BI - Ново Биай 23 11
SAP CIS - САП СНГ 863 11
Optimacros - Оптимакрос 82 10
8983 10
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 7
Jume - Джум 7 7
Thoma Bravo - Anaplan 74 7
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 9 5
Oracle Corporation 6867 5
Ростелеком 10306 4
TerraLink - ТерраЛинк 289 4
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
Rubbles - Раблз 37 3
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 22 3
Arlift - Арлифт 7 3
Корус Консалтинг ГК 1334 3
HEC 25 3
Yandex - Яндекс 8434 3
Accenture plc 693 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 2
Biplanum - Бипланум 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
Microsoft Corporation 25236 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Directum - Директум 1164 2
McKinsey & Company Int 270 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Navicon - Навикон 319 2
Tibco Software 84 1
Westernacher 1 1
Google LLC 12255 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 68 1
Camunda - Camunda Services GmbH 35 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
SAP Services CIS 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 5
Unilever - Юнилевер Русь 163 5
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 13 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 4
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 3
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 3
X5 Group - X5 Еда 3 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 3
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 3
Газпром нефть 670 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
ГПБ - Газпромбанк 1174 3
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 52 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 2
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 2
Увелка 11 2
AquaArt Group - Акваарт 2 2
Волма 7 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Акрон ГК - Acron 60 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 2
ФосАгро 151 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 82 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Московская Пивоваренная Компания - МПК 18 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Яндекс.Лавка 279 2
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
МИК - Московский инновационный кластер 166 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
СПЦП - Совет профессионалов по цепям поставок 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 60 36
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 20
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 20
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 18
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 12
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 11
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 620 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 5
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 14
Microsoft Office 3952 11
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 21 9
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 8
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 24 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 7
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 6
SAP Ariba 301 6
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 85 6
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 5
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 5
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 20 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 4
Rubbles Planning Force 5 2
Jume Platform 3 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 23 2
SAP ЦОД 15 2
Oracle Hyperion 241 2
LanCloud Cloud Exchange 15 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 1
SAP SuccessFactors Recruiting 2 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
SAP Cash Application 3 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 33 1
SAP OpenText 1 1
Google Meet 61 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 33 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 38 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Integro Technologies - Control Tower 7 1
Шингарев Павел 19 6
Мелконян Гурген 5 5
Непейвода Евгений 15 4
Шарак Андрей 66 4
Шилов Максим 26 3
Яцевич Евгений 7 3
Митченко Светлана 5 3
Прокопович Владислав 7 3
Толкунов Валентин 3 3
Рогов Артем 3 3
Кравченко Жанна 3 3
Чавушян Сара 3 3
Укстина Анна 3 3
Бойков Кирилл 3 3
Филатов Андрей 115 3
Красюков Дмитрий 43 3
Зараковский Александр 7 2
Гвоздева Людмила 2 2
Нестеров Степан 12 2
Мозжеров Сергей 8 2
Козанов Павел 5 2
Терехин Никита 2 2
Зайдуллин Марат 2 2
Агузумцян Ара 20 2
Шилов Сергей 96 2
Панченко Иван 172 2
Воловик Александр 16 1
Шульгин Александр 25 1
Кирьянова Александра 155 1
Григорьев Александр 23 1
Леонтович Алексей 33 1
Краснов Андрей 3 1
Тропин Евгений 9 1
Пудов Дмитрий 45 1
Арсентьев Илья 15 1
Тябутова Елена 1 1
Малафеев Алексей 9 1
Борисов Алексей 33 1
Попков Вячеслав 3 1
Абдрахманов Рустам 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 1
Европа 24634 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Швейцария - Цюрих 272 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Индия - Bharat 5697 1
Малайзия 898 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Куба - Республика 395 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 21
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Черкизон - Черкизовский рынок 165 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 233 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Экономический эффект 1219 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Fashion industry - Индустрия моды 320 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 46 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
Forbes - Форбс 910 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Crunchbase 74 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
Gartner - Гартнер 3608 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Forrester Research 828 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 3
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 34 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
SAP Value Award 6 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews AWARDS - награда 549 1
