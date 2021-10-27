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ГК «Никамед» снизила фактические запасы на 20% и повысила точность планирования с SAP IBP

ГК «Никамед», российский производитель медицинских ортопедических изделий, снизила фактические запасы на 20% (на 500 млн руб. в среднем) и повысила точность планирования и прогнозирования c помощью SAP Integrated Business Planning (IBP). Также удалось увеличить SLA (показатель уровня сервиса) на 1%, а выгода по недополученной выручке составила 50 млн руб. в месяц. Партнером по внедрению выступила компания Dvigex.

В 2020 г. в ГК «Никамед» начали формировать новый план развития розничной ортопедической сети «Ортека». Заявленные темпы необходимо было поддержать автоматизацией процессов для ежедневной корректировки и принятия управленческих решений. Облачные инструменты SAP IBP помогли компании организовать процесс планирования продаж и закупок на 12 месяцев с учетом целевого запаса, рассчитанного системой. Появился инструментарий для ежемесячного пересмотра, анализа и коллегиального согласования плана продаж и закупок, возможность автоматически рассчитывать страховые и целевые запаса по каждому ортосалону. Разработано более 60 уникальных отчетов для всех групп и уровней планирования. Система планирования продаж и закупок теперь связана с бюджетным годовым планом компании.

Снизилось влияние человеческого фактора на снабжение торговых точек. Пользователи работают в единой облачной системе и данные доступны в удаленных офисах и на мобильных устройствах.

«В ситуации постпандемийной реабилитации экономики мы вновь, как и после кризиса 2014–2015 гг., готовы к рывку, который усилит наши позиции в орторетейле и обеспечит технологическое лидерство», – отметил генеральный директор ГК «Никамед» Сергей Шаитов.

«Расширение горизонта планирования с помощью облачных решений SAP IBP позволяет увидеть потенциальные риски и дополнительные возможности для развития бизнеса. Также сквозной процесс планирования в режиме реального времени помогает оперативно реагировать на непрогнозируемые события. Чем точнее спрогнозировать потребность, тем лучше будет ваш сервис для клиентов.Таким образом, точное планирование и прогнозирование – это возможность не только эффктивно масштабировать бизнес, но и завоевать доверие и лояльность клиентов, что тоже очень важно для компаний», – отметил управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстрорастущими компаниями в России и СНГ Александр Метечко.

«В любом бизнесе есть свои особенности, которые влияют на внедряемое решение. Успешность любого проекта зависит от того, насколько качественно они интегрированы в новый ИТ-ландшафт» – отметил директор практики SAP компании Dvigex Максим Китов.

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