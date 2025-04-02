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Нестеров Степан



02.04.2025 Axenix и «Корус Консалтинг» объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов на платформе интегрированного планирования In.Plan 1
01.04.2024 Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan 1
06.09.2023 Axenix усилила практику интегрированного планирования 1
24.03.2023 Axenix присоединилась к программе «Федерация» 1
04.10.2022 Команда SAP по управлению производством и цепями поставок присоединилась к компании Axenix 1
20.09.2022 Axenix представила платформу интегрированного планирования In.Plan для крупного бизнеса 1
20.06.2022 Технологии повысили доступность товаров в магазинах «Пятерочка» 1
30.05.2022 Экс-команда Accenture разрабатывает российское решение для планирования цепей поставок 1
08.04.2021 «Пятёрочка» автоматизирует прогноз и пополнение товарных запасов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Нестеров Степан и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 682 8
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 168 7
SAP SE 5309 3
SAS Institute 980 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 2
Yandex - Яндекс 7543 1
Broadcom - VMware - Greenplum 105 1
Корус Консалтинг ГК 1237 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Корус Консалтинг - Roxit 2 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 2
X5 Group - Перекрёсток 556 1
X5 Group - Чижик 39 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
Русский Алкоголь 3 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5185 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1128 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1247 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 761 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15964 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1461 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 687 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 549 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12132 1
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Стандартизация - Standardization 2150 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6935 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12208 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 813 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7225 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6372 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 851 1
Часы - Watch 954 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 17 6
Microsoft Windows 2000 8661 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 53 2
Integro Technologies - Control Tower 7 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 61 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1463 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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