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Integro Technologies Control Tower
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Integro Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь ПАО - Severstal 644 2
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 364 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
|Нестеров Степан 13 2
|Максимова Кристина 1 1
|Ефанов Сергей 2 1
|Голубев Евгений 3 1
|Даскал Анна 5 1
|Башашин Сергей 2 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Смирнов Дмитрий 114 1
|Шульгин Александр 26 1
|Борисов Алексей 33 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.