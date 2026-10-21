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Integro Technologies Control Tower

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.10.2026 «Корус Консалтинг»: 41% компаний все еще управляют двором вручную 1
26.03.2024 В платформе In.Plan появился модуль Control tower 1
20.09.2022 Axenix представила платформу интегрированного планирования In.Plan для крупного бизнеса 1
30.05.2022 Экс-команда Accenture разрабатывает российское решение для планирования цепей поставок 1
12.05.2021 Дмитрий Смирнов -

Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10%

 1
29.12.2020 «Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях 1
22.12.2020 Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Integro Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 725 4
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 257 2
SAP SE 5631 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 58 1
Amazon Inc - Amazon.com 3311 1
Yandex - Яндекс 9419 1
SAS Institute 1090 1
Крок - Croc 1971 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 89 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 1
Accenture Applied Intelligence 4 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 168 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24179 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1748 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27109 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3896 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1801 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7894 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24871 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6642 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2125 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18444 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12520 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36933 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8818 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13849 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26539 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2811 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1969 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8801 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1007 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14223 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1086 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4948 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 436 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2454 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9701 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5404 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 555 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2998 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 354 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 49 1
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 82 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2883 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10897 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1069 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 901 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2382 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4947 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7638 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 29 2
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Apache Hadoop 471 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 1
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SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 103 1
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Ефанов Сергей 2 1
Голубев Евгений 3 1
Даскал Анна 5 1
Башашин Сергей 2 1
Богданов Кирилл 112 1
Дунаев Сергей 63 1
Смирнов Дмитрий 114 1
Шульгин Александр 26 1
Борисов Алексей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 169022 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 2
Европа 25040 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48210 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19828 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 285 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2425 1
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