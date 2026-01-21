Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189074
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Accenture Applied Intelligence


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.01.2026 «Агроэко» повысил компетенции сотрудников в области ИИ с помощью команды Axenix 1
26.03.2024 В платформе In.Plan появился модуль Control tower 1
05.10.2022 «Ростелеком» и Axenix разработают решения для управления корпоративными данными 1
26.07.2018 Исследование: более половины брендов признают эффективность real-time маркетинга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Accenture Applied Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 212 2
Accenture plc 694 2
SAS Institute 1038 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Ростелеком 10373 1
SAP SE 5448 1
Intel Corporation 12565 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1489 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 905 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 45 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 25 1
Integro Technologies - Control Tower 7 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 13 1
Рундасов Алексей 8 1
Малькова Лариса 18 1
Лазуков Станислав 44 1
Башашин Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157792 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45965 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Harvard Business Review 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще