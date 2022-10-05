«Ростелеком» и Axenix разработают решения для управления корпоративными данными

Компания Axenix и «Ростелеком» объявили о сотрудничестве в области аналитики и управления большими данными для решения задач цифровой трансформации российских предприятий. Запуск первых совместных ИТ-проектов запланирован на конец 2022 г., сообщили CNews представители Axenix.

В рамках партнерства все ИТ-продукты для бизнеса будут разрабатываться на отечественной программной базе и собственном data-продукте «Ростелекома» — «Платформе управления данными».

Это решение, с помощью которого можно построить корпоративное хранилище данных в организациях любого масштаба и отраслевого профиля, обеспечить переход компании к data-driven модели, а также создать базу для монетизации данных на основании клиентского профиля.

Технологии «Ростелекома» для работы с Big Data включают набор решений для потоковой и пакетной обработки данных, прикладные аналитические продукты и сервисы для бизнеса, системы для хранения и аналитики данных. Кроме того, в линейку входит уникальное ПО для управления данными RT Data Governance, значительно превосходящее возможности конкурирующих продуктов, доступных на российском рынке.

Компания Axenix специализируется на внедрении комплексных аналитических решений, построении озер и хранилищ данных, она также владеет актуальными методиками и практиками управления данными. Объединив экспертизу, партнеры значительно расширят возможности и функционал ИТ-решений для цифровой трансформации бизнеса.

«Партнерство двух профессиональных команд с технологическими и индустриальными знаниями поможет клиентам реализовывать комплексные проекты цифровой трансформации и максимально эффективно решать ключевые бизнес-задачи в самых разных отраслях экономики», — заявил директор по продажам платформ блока по управлению данными ПАО «Ростелеком» Станислав Лазуков.

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«Наше партнерство станет важным шагом к развитию технологических возможностей предприятий разных отраслей. С уходом иностранных вендоров рынок столкнулся с большим дефицитом экспертизы и продуктов, в том числе аналитических платформ уровня Enterprise. Мы планируем совместно заполнить этот вакуум», — отметила управляющий директор практики Applied Intelligence Axenix Лариса Малькова.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 000 сотрудников.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.