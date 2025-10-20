Разделы

Торговля FMCG&Retail Подгузники Diapers


СОБЫТИЯ


20.10.2025 Более 700 магазинов «Детского мира» подключились к «Куперу» 1
30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний 1
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
30.08.2021 Какие преимущества дает технология потоковой аналитики для решения задач по обеспечению безопасности 1
09.12.2020 «Лаборатория Касперского»: в 2020 году доля попыток отмыть денежные средства увеличилась в четыре раза 1
08.07.2020 «Яндекс.Лавка» заработала в Нижнем Новгороде 1
27.05.2020 К интерактивному флешмобу GPMD присоединились 10 крупных брендов 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
10.05.2018 «Кораблик» перевел прогнозирование спроса в облачный сервис KORUS | Forecast 1
01.09.2016 Softline развернула облачный сервис Microsoft Intune в сети детских магазинов «Кораблик» 1
01.07.2014 Николай Валиотти - Большие данные позволяют нам четко видеть рынок 1
05.03.2014 Что движет российским рынком М2М 1
08.11.2013 Babadu запустил новый проект в сегменте arts&crafts для детей 1
18.09.2008 Сарай от Ferrari 1
30.11.2007 Сушильные машины: роскошь или необходимость? 1
06.03.2007 Патентная система тормозит прогресс? 1
13.03.2003 Стиральная машина поймет и успокоит 1
13.03.2003 Стиральная машина поймет и успокоит 1
20.09.2000 Уже пятеро новорожденных названы именем сайта - IUMA 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2624 3
SAP SE 5411 3
Microsoft Corporation 25165 2
МегаФон 9733 2
Electrolux AB - Zanussi 60 1
Novo BI - Ново Биай 22 1
Schulthess 7 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4425 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2090 1
Softline - Софтлайн 3191 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5212 1
Accenture plc 690 1
Ростелеком 10236 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9132 1
Корус Консалтинг ГК 1309 1
Amazon Inc - Amazon.com 3104 1
Yandex - Яндекс 8242 1
Nintendo 795 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 124 1
Xiaomi 1926 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3084 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 467 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 692 1
Alibaba Group 446 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
8844 1
SAS Institute 1025 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 481 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 201 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
data.ai - App Annie 85 1
Funbox - ФБ Групп 10 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Связной ГК 1382 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Ardo - Ардо 36 1
Чернышихинский мясокомбинат 2 1
Teva Pharmaceutical Industries - Teva Marion Partners - Тева Фармацевтические Предприятия 5 1
AquaArt Group - Акваарт 2 1
Parks Associates 24 1
Target Ventures 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2238 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 281 1
Северсталь ПАО - Severstal 552 1
Яндекс.Лавка 271 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 486 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Почта России ПАО 2223 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 354 1
Miele - Миле 137 1
ВкусВилл - Избёнка 175 1
LEGO 255 1
Четыре Лапы 18 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 32 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
Верный - торговая сеть 306 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Huggies - Хаггис 8 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 76 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 1
Ferrari NV 157 1
Puma - Пума 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кораблик-Р 20 1
Brainrus - агентство интерактивных решений для брендов 6 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Braun GmbH 77 1
Crocs 7 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 636 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 381 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 38 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12833 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7304 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4631 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22694 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16903 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2726 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5638 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 748 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12074 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12639 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5557 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5765 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5181 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3857 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25741 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6100 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1788 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1125 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14269 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30987 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7181 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5457 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8085 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5067 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9891 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1038 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25385 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3469 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16604 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9223 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1080 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 315 2
Оповещение и уведомление - Notification 5261 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 359 1
Apache Hadoop 444 2
Google Android 14559 2
Apple iOS 8168 2
Procter&Gamble - Pampers 9 2
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - Electrolux Kelvinator Appliances KSV - Electrolux GWH - Electrolux NP - водонагреватели 13 2
Bosch WTE - Bosch WVD - Bosch WTH - сушильные машины 7 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 20 1
Whirlpool - Indesit IS - Indesit ISL - серия сушильных машин 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5101 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1101 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2850 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1888 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 129 1
Microsoft Azure 1453 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4085 1
Microsoft Office 365 973 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 914 1
Microsoft Office 3911 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 490 1
Gen Digital - Avast Smart Life 24 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 139 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 564 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 506 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 25 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 308 1
Kaspersky Fraud Prevention 22 1
SAS Event Stream Processing 9 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 73 1
Все Аптеки 18 1
Microsoft R Server 3 1
Integro Technologies - Control Tower 7 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston ASD 2 1
Изотова Ксения 1 1
Сарокваша Федор 3 1
Непейвода Евгений 14 1
Валиотти Николай 9 1
Дунаев Сергей 61 1
Петров Вадим 4 1
Лобанов Михаил 14 1
Коренков Сергей 12 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Доброток Константин 6 1
Бардаш Алеся 1 1
Коняев Алексей 5 1
Дубчак Кирилл 12 1
Сардарян Роберт 19 1
Данилова Екатерина 4 1
Изотов Андрей 4 1
Архипова Светлана 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 5
Германия - Федеративная Республика 12900 3
Индия - Bharat 5641 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8003 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53221 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2393 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17982 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2530 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2068 1
Америка - Американский регион 2186 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 746 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4223 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Швеция - Королевство 3669 1
Россия - СФО - Новосибирск 4596 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1212 1
Европа 24565 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3217 1
США - Калифорния 4767 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2165 1
Земля - планета Солнечной системы 10601 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 155 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Турция - Турецкая республика 2470 1
Бразилия - Федеративная Республика 2437 1
Малайзия 889 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 262 1
Москва - Садовое кольцо 154 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 408 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Чад - Республика 41 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25624 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1786 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2883 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5838 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7955 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17205 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 434 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5444 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6154 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5202 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6172 2
Английский язык 6847 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2445 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8262 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6292 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 221 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 300 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 151 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 991 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 971 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 963 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1211 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1405 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 614 1
Инфляция 118 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 768 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3721 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5221 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1476 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5794 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1612 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3333 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 1
Silicon.com 364 2
Crunchbase 74 1
InfoWorld 55 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1228 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 595 1
CeBIT 612 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394067, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 184654.
