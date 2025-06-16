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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176951
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Данилова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск активности ботов-перекупщиков транспортных билетов в предотпускной сезон 1
22.03.2021 Новый функционал Kaspersky Fraud Prevention помогает банкам соответствовать стандартам безопасности СБП 1
15.01.2021 Каждый третий россиянин чуть не лишился денег после взлома личного кабинета 1
09.12.2020 «Лаборатория Касперского»: в 2020 году доля попыток отмыть денежные средства увеличилась в четыре раза 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Данилова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5047 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5380 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5537 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2495 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2332 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2124 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 511 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 420 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 242 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 321 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 694 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5339 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12945 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11521 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13047 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12430 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9449 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4194 1
Kaspersky Fraud Prevention 22 4
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 10 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 719 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 1
Алексеев Денис 2 1
Камзеев Денис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17901 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49373 3
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 21 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2577 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 18 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7983 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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