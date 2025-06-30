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Raiffeisen Райффайзен Онлайн

Raiffeisen - Райффайзен Онлайн

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 С операционной системой «Аврора» работают 8 из 40 лидеров рынка разработки мобильных приложений 1
24.09.2024 Системно значимый банк повысил качество клиентского сервиса за счет технологии распознавания паспортов ЕАЭС от Smart Engines 1
29.08.2023 Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка» 1
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке 1
15.11.2021 Райффайзенбанк запустил сервис по контролю за платными подписками 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 1
18.08.2021 Частные клиенты Райффайзенбанка могут открыть счет для ИП полностью онлайн 1
09.07.2021 Райффайзенбанк обновил онлайн-сервис получения справок 1
17.06.2021 «Райффайзен онлайн» расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен капитал» 1
11.06.2021 Новые клиенты Райффайзенбанка смогут установить PIN-код для карты в мобильном приложении 1
07.04.2021 «Райффайзен-онлайн» расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен капитал» 1
22.03.2021 Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение 1
15.01.2021 Каждый третий россиянин чуть не лишился денег после взлома личного кабинета 1
30.12.2020 Заявку на ипотеку в Райффайзенбанке можно подать в мобильном приложении 1
23.12.2020 Mail.ru Group и Райффайзенбанк займутся совместным развитием зарплатного сервиса PayDay 1
14.09.2020 Райффайзенбанк: 55% россиян продолжат пользоваться цифровыми услугами после пандемии 1
10.07.2020 Райффайзенбанк запустил сервис по подбору и оформлению ОСАГО онлайн 3
02.07.2020 Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка 1
17.06.2020 Райффайзенбанк запустил функцию голосового ввода в канале чатов 1
18.05.2020 Клиенты Райффайзенбанка оформляют 87% кредитов онлайн 1
15.05.2020 Клиенты Райффайзенбанка получили возможность инвестировать онлайн 1
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
02.03.2020 Райффайзенбанк запустил «Кэшбэк карту» 2
27.01.2020 Райффайзенбанк объявил о расширении сети банкоматов 1
15.11.2019 Райффайзенбанк обновил свой онлайн-банк 1
23.10.2019 Райффайзенбанк запустил историю push-уведомлений в мобильном приложении 3
21.10.2019 Клиенты Райффайзенбанка стали в пять раз чаще совершать операции онлайн 2
16.09.2019 В Райффайзен-Онлайн можно заказать любую справку 1
30.05.2019 Райффайзенбанк реализовал функцию обмена документами в онлайн-банке 1
24.04.2019 Райффайзенбанк оснастит банкоматы поддержкой NFC 1
13.03.2019 Райффайзенбанк подключил всех клиентов к Системе быстрых платежей 1
28.02.2019 Райффайзенбанк подключает клиентов к системе быстрых платежей 1
30.01.2019 Райффайзенбанк запустил официальный аккаунт в Whatsapp 1
03.12.2018 Клиенты Райффайзенбанка смогут оплатить услуги мобильной связи голосовой командой 2
29.10.2018 Райффайзенбанк объявил о возможности заказать выпуск дебетовой карты через интернет-банк 1
25.04.2018 «Райффазенбанк» запустил в России перевод по номеру телефона на платформе Mastercard 1
22.05.2017 Райффайзенбанк позволил ИП управлять счетами в интернет-банке для физлиц 1
20.03.2017 Райффайзенбанк запустил интернет-сервис по возврату налогов 2
03.11.2016 Андрей Попов -

Есть ли жизнь на СПО: опыт Райффайзенбанка

 2

Публикаций - 41, упоминаний - 50

Raiffeisen и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3489 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 391 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4211 2
Telegram Group 2268 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 373 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Oracle Corporation 6765 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
McKinsey & Company Int 256 1
SolarWinds 50 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
Trucker 5 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 305 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 935 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 5
Visa International 1955 4
ГПБ - Газпромбанк 1114 3
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 3
Альфа-Банк 1804 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
МКБ - Московский кредитный банк 584 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1265 1
Gett 81 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Совкомбанк ПАО 264 1
Ак Барс Банк 274 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
НСПК - Национальная система платежных карт 862 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Assist - Ассист 210 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 742 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5603 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 23
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4324 13
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1818 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29429 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5065 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5185 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8155 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7670 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25006 3
FinTech - Денежные переводы - Перевод по номеру телефона 50 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11580 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3574 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2155 3
Оповещение и уведомление - Notification 4968 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7456 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3028 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 846 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12430 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2226 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5406 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1571 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10888 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2355 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2142 2
Оцифровка - Digitization 4740 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1351 2
Google Android 14345 8
Apple iOS 8007 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 725 5
Apple Siri - Голосовой помощник 403 3
Apple Pay 498 2
Samsung Pay 292 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 2
VK - Mail.ru PayDay 11 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1227 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1848 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5498 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 159 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1142 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 22 1
Rakuten Viber 632 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
Kaspersky Fraud Prevention 22 1
IBM DB2 372 1
Linux OS 10315 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1360 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4765 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 880 1
Курникова Варвара 9 6
Рубахин Павел 6 5
Лавринец Виталий 7 3
Сумина Ольга 3 3
Арлазаров Владимир 243 3
Молчанов Сергей 20 2
Щиров Илья 45 2
Зильбер Роман 9 2
Масарская Наталия 36 2
Лефтерогло Владимир 3 2
Андреева Ксения 5 1
Аникин Денис 33 1
Федосеев Михаил 13 1
Новиков Тимофей 3 1
Данилов Эдуард 1 1
Красильников Антон 5 1
Степочкин Максим 3 1
Пермяков Максим 29 1
Врублевский Павел 99 1
Михайлов Сергей 54 1
Артимович Дмитрий 41 1
Колесников Дмитрий 23 1
Артимович Игорь 29 1
Магдеева Мария 4 1
Камзеев Денис 2 1
Данилова Екатерина 4 1
Грибанов Юрий 30 1
Попов Андрей 112 1
Павлова Ольга 5 1
Лоуцкер Павел 3 1
Карпов Иван 78 1
Зуев Илья 7 1
Артимовичи (братья) 22 1
Летова Софья 2 1
Карандин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1165 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4108 1
Россия - СФО - Новосибирск 4468 1
Европа 24422 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5270 1
Казахстан - Республика 5674 1
Беларусь - Белоруссия 5861 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6898 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16818 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3663 3
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 140 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6032 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 3
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 3
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 598 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1294 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1403 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5208 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
Кредитование - Рефинансирование 148 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 530 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 63 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 991 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5070 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2407 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5620 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7125 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2532 1
Аудит - аудиторский услуги 2844 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2587 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 395 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 402 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
Raiffeisen Award 5 1
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