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Клиенты Райффайзенбанка оформляют 87% кредитов онлайн

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк объявил о том, что в мае доля потребительских кредитов, оформленных в «Райффайзен-Онлайн», достигла 87%, превысив показатели аналогичного периода 2019 года более чем в два раза. В условиях самоизоляции Райффайзенбанк обеспечил полную доступность кредитных решений для клиентов, которые могут получить средства на счет в считанные минуты.

Клиенты всё чаще выбирают цифровые каналы для решения финансовых задач, будь то открытие счетов и вкладов, управление брокерским счетом или покупки инвестиционных продуктов. С середины марта Райффайзенбанк рекомендовал использовать преимущественно цифровые каналы для того, чтобы снизить риски для здоровья клиентов и сотрудников в непростой эпидемиологической обстановке.

«Цифровое кредитование в Райффайзенбанке — это удобный способ получить деньги от банка мгновенно, — отметил Виталий Лавринец, руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка. — Райффайзен-Онлайн позволяет решать повседневные финансовые задачи просто, удобно и безопасно, и, благодаря возможности дистанционного обмена документами с банком, проходить весь путь от выбора продукта до его оформления за несколько минут».

Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 года. Ранее Райффайзенбанк сообщал о том, что доля потребительских кредитов, выданных онлайн, составила 55%.



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