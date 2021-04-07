Спецпроекты

«Райффайзен-онлайн» расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен капитал»

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут покупать паи новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) управляющей компании «Райффайзен капитал» в мобильном банке и погашать их внутри приложения. Пользователи увидят более подробную информацию по купленным ПИФам и смогут отслеживать их динамику.

«Райффайзен-онлайн» дает возможность инвестировать так же легко, как решать повседневные финансовые задачи, – отметил руководитель направления стратегического развития цифровых сервисов Райффайзенбанка Павел Рубахин. – Мы добавили в приложение возможность осуществлять самые необходимые операции с ПИФами, чтобы удобно работать с инвестиционными продуктами и контролировать их состояние в любой момент. В будущем спектр доступных функций будет расширяться».

«Райффайзен капитал» непрерывно обновляет линейку инвестиционных продуктов для удовлетворения растущих потребностей клиентов. За счет тесной интеграции с банком мы предоставляем инвесторам качественный сервис. Теперь подробная информация ПИФах доступна в мобильном приложении Райффайзенбанка, что сделает процесс инвестирования еще проще и удобнее», – отметила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен капитал».

Обновление доступно всем пользователям «Райффайзен-онлайн» на платформе iOS.

Другие материалы рубрики

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

Суд арестовал имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей

Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов

«Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Техноблог

Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий