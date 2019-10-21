Клиенты Райффайзенбанка стали в пять раз чаще совершать операции онлайн

Райффайзенбанк объявил о том, что более 75% его клиентов активно используют интернет-банк и выбирают удаленные каналы для общения с банком в повседневной жизни. Количество операций в интернет- и мобильном банке с 2015 года выросло в пять раз, а число активных сессий на клиента увеличилось вдвое. Райффайзенбанк проанализировал, какие новые возможности получили клиенты за эти пять лет, и что успело незаметно войти в привычку.

Число клиентов, совершающих активные операции в интернет- и мобильном банке с 2015 года, выросло в 3,5 раза. При этом сумма транзакций выросла в 2,7 раза. Только мобильным банком «Райффайзен-Онлайн» пользуется более миллиона клиентов.

Объем банковских продуктов, которые клиенты открывают удаленно, также вырос. Доля открытых онлайн депозитов с 2015 года выросла с 41% до 77%, а накопительных счетов — с 61% до 70%. По последним данным, 50% всех кредитов в Райффайзенбанке выдается с вовлечением онлайн-каналов. C 2015 года спектр продуктов в онлайн-витрине интернет- и мобильного банка значительно расширился. Теперь он включает дебетовые, кредитные карты, депозиты, счета в рублях и иностранной валюте, потребительские кредиты и даже заявку на рефинансирование ипотеки.

«Использование цифровых каналов при общении с банком стало привычным для клиентов. В отделение теперь можно обращаться в исключительных случаях: крупный вклад или сделка, оформление договора ипотеки. Повседневные задачи клиенты уже решают онлайн. Сервисы, которые мы разрабатываем, учитывают новые модели поведения клиентов в цифровых каналах обслуживания», — отметила руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Варвара Курникова.

С 2015 года топ самых популярных услуг в интернет- и мобильном банке «Райффайзен-Онлайн» изменился. Пять лет назад самой популярной операцией была оплата услуг, теперь это платежи и переводы между физическими лицами.

За последние 12 месяцев транзакционная активность клиентов Райффайзенбанка выросла на 60%. Самыми популярными стали переводы между физлицами по номеру телефона через систему быстрых платежей и оплата ЖКУ с помощью QR-кода. Также клиенты проявляют интерес к технологически новым способам переводов — через Bluetooth или с помощью голосового помощника Siri, а также к пополнению карт по индивидуальным ссылкам.

Возможности удаленных каналов обслуживания стали значительно шире. Так, с 2015 года, кроме оплаты штрафов, налогов и коммунальных платежей, появилась возможность денежных переводов по ссылке, QR-коду и даже с помощью голосовых помощников в смартфоне. Также появились смена пин-кода по карте, удаленный обмен документами с банком, заказ справок, онлайн-брокеридж, оформление доверенностей на продукты, и, конечно, онлайн-чат с поддержкой.