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Системно значимый банк повысил качество клиентского сервиса за счет технологии распознавания паспортов ЕАЭС от Smart Engines

Российский разработчик Smart Engines внедрил свое решение для автоматического распознавания данных паспорта для клиентов «Райффайзен Банка» из стран ЕАЭС. Благодаря этой технологии граждане Казахстана, Беларуси и других государств могут значительно быстрее открыть счет или получить иные банковские услуги. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Искусственный интеллект Smart Engines мгновенно распознает паспортные данные, которые вносятся в систему банка и необходимы для открытия счета. Решение работает полностью в автоматическом режиме в информационном контуре банка. Изображения паспортов не передаются на обработку в сторонние сервисы или внешним верификаторам для ручного ввода. Это гарантирует сохранность персональных данных клиентов в процессе их обработки и минимизирует вероятность утечек.

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Помимо удостоверяющих личность документов стран ЕАЭС, программные продукты Smart Engines в внутренних системах «Райффайзен Банка» обеспечивают распознавание основного разворота общегражданского паспорта России, штампов со сведениями о ранее выданных паспортах и страниц со штампами о прописке, включая адрес, дату регистрации и код подразделения. В мобильном приложении Райффайзен Онлайн применяются технологии распознавания номеров телефонов и QR-кодов для совершения денежных переводов и платежей.

«Мы рады, что начавшееся более трех лет назад сотрудничество с «Райффайзен Банком» продолжается. Банк активно внедряет наши решения в свои системы, и появившаяся опция распознавания паспортов стран ЕАЭС поможет быстрее и эффективнее обслуживать клиентов из числа иностранцев, тем самым повышая общее качество банковского обслуживания», — сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

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