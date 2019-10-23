Райффайзенбанк запустил историю push-уведомлений в мобильном приложении

В мобильном приложении «Райффайзен-онлайн» появилась история уведомлений, в которой хранятся все сообщения, полученные клиентом через push, – транзакционные, информационные, маркетинговые, а также 3-D Secure. Вкладка будет доступна на всех устройствах на iOS и Android. Сообщения будут храниться в течение трех месяцев. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка.

По данным банка, большинство пользователей мобильного приложения «Райффайзен-онлайн» предпочитают получать уведомления в виде push. При этом только 10% клиентов при установке мобильного приложения возвращаются на SMS-оповещения. Согласно внутренним исследованиям, направленным на изучение потребностей клиента, основным блоком при принятии решения о переходе на push для многих является отсутствие возможности сохранить информацию и вернуться к ней позже.

«Push-уведомления подключили большинство пользователей "Райффайзен-онлайн", так как push удобные и более детализированные, чем SMS. Мы продолжаем использовать SMS как резервный канал, если push по каким-либо причинам не доставлен клиенту. История уведомлений сделает работу с push еще более удобной – клиент сможет вернуться к отправленному банком сообщению в два клика», — сказала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

История уведомлений появилась во вкладке «Входящие» (колокольчик на главном экране), в блоке «Уведомления». Там хранятся все сообщения, полученные клиентом через push. Транзакционные уведомления будут доступны клиентам с подключенным сервисом «Уведомления об операциях».

С момента запуска в 2018 г. push-уведомления постоянно развиваются: текст сообщений был оптимизирован для лучшей читаемости, реализована технология глубинного связывания (deep linking) для перехода на экраны приложения и лендинги, повышен процент успешно доставленных push-уведомлений и прочее.