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Каждый третий россиянин чуть не лишился денег после взлома личного кабинета

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«Лаборатория Касперского» и Райффайзенбанк рассказали о цифровых привычках россиян в отношении безопасности данных и финансов.

Согласно результатам опроса Райффайзенбанка, 28% респондентов хранят данные карт на сайтах, где часто совершают покупки. При этом каждый пятый респондент признал, что сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов. В 31% случаев в результате была скомпрометирована финансовая информация — мошенники пытались воспользоваться картой.

«Отдельная карта для интернет-покупок — это простая хорошая привычка, которая поможет минимизировать неприятные последствия в случае компрометации сайта интернет-магазина, — отметил Денис Камзеев, руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка. — В «Райффайзен-онлайн» легко открыть карту, которую можно сразу использовать для покупок в интернете».

18% респондентов признали, что используют один и тот же пароль для разных интернет-сервисов. Отвечая на вопрос о привычках в хранении паролей, 45% опрошенных указали, что доверяют свои данные бумажным носителям (блокноты и листочки), 36% сохраняют их в браузерах, а 18% — в заметках в компьютере или смартфоне. 51% при этом полагается на собственную память. Только 10% респондентов используют специальные программы для хранения паролей.

При этом, согласно опросу, проведенному «Лабораторией Касперского», для важных сервисов более 80% россиян все же используют различные пароли, а каждый второй работает в разных браузерах с разными задачами.

«В последний год наблюдается рост интереса злоумышленников к компрометации аккаунтов онлайн-магазинов. Помимо доступа к финансовой информации, их привлекает кража бонусных баллов. К сожалению, многие пользователи редко меняют пароли и используют слишком простые или одинаковые комбинации для различных сервисов, поэтому, чтобы получить доступ к аккаунтам, злоумышленники применяют bruteforce-атаки или создают ботов, которые проверяют актуальность информации из скомпрометированных баз данных, — отметила Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention. — Чтобы минимизировать такие риски, пользователям достаточно соблюдать правила цифровой гигиены, а площадкам для онлайн-торговли важно внедрять комплексные антифрод-системы, позволяющие обнаружить мошеннические операции, если данные все-таки попали к злоумышленникам».

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