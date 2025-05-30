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VK Mail.ru PayDay


PayDay - сервис, который позволяет сотрудникам получать доступ к заработанной, но еще невыплаченной заработной плате до ее плановой выплаты. По мнению разработчиков для работодателей предложение PayDay снижает текучесть кадров и невыходы на работу. Сервис "PayDay" - не является кредитным продуктом, полностью соответствует требованиям ст. 136 ТК РФ, валидирован ЦБ РФ, рекомендован к использованию Минтруд РФ.

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 1
06.07.2021 ВТБ и Mail.ru Group стали стратегическими партнерами 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
25.02.2021 Сервис PayDay позволяет выдавать зарплату пропорционально отработанному времени в любой момент 1
12.02.2021 СДЭК внедрит новую технологию Mail.ru Group для гибкого начисления зарплаты 1
23.12.2020 Mail.ru Group и Райффайзенбанк займутся совместным развитием зарплатного сервиса PayDay 1
03.07.2020 Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты 1
24.03.2016 Как не стать банком-дауншифтером 1
15.10.2014 Дмитрий Ровинский - Скачок банковской информатизации будет при массовом внедрении УЭК 1
25.07.2013 PayDay 2 в России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3484 7
SAP SE 5330 2
8487 2
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Apple Inc 12276 1
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VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
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Деньги Вперед 8 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Starbreeze Studios 33 1
Google LLC 11954 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 53 1
Smelborn Enterprises 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1940 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2881 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 488 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 1
Газпром нефть 639 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 157 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Газпром ПАО 1367 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1101 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10663 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1327 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1305 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31880 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3174 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21825 1
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Terrasoft Creatio - bpm’online 98 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 2
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Apple iOS 7972 1
Google Play - Google Store - Android Market 3348 1
Apple - App Store 2933 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5446 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1122 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Office 3822 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 712 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 294 1
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ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
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