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VK Mail.ru PayDay
PayDay - сервис, который позволяет сотрудникам получать доступ к заработанной, но еще невыплаченной заработной плате до ее плановой выплаты. По мнению разработчиков для работодателей предложение PayDay снижает текучесть кадров и невыходы на работу. Сервис "PayDay" - не является кредитным продуктом, полностью соответствует требованиям ст. 136 ТК РФ, валидирован ЦБ РФ, рекомендован к использованию Минтруд РФ.
УПОМИНАНИЯ
VK и организации, системы, технологии, персоны:
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|SAP SE 5330 2
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|Terrasoft - Террасофт 200 2
|Apple Inc 12276 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
|VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
|Directum - Директум 1126 1
|Telegram Group 2218 1
|Diasoft - Диасофт 931 1
|Ростелеком - РТЛабс 180 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
|HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 1
|Деньги Вперед 8 1
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