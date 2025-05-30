PayDay - сервис, который позволяет сотрудникам получать доступ к заработанной, но еще невыплаченной заработной плате до ее плановой выплаты. По мнению разработчиков для работодателей предложение PayDay снижает текучесть кадров и невыходы на работу. Сервис "PayDay" - не является кредитным продуктом, полностью соответствует требованиям ст. 136 ТК РФ, валидирован ЦБ РФ, рекомендован к использованию Минтруд РФ.