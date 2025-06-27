Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179047
ИКТ 13914
Организации 10818
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25910
Персоны 77015
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 707
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Большакова Марина


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Владельцы и сотрудники интернет-магазинов получат новые инструменты для управления репутацией онлайн 1
14.05.2025 Независимые интернет-магазины предоставляют в среднем три вида доставки для покупателей 1
24.04.2025 35% покупателей в интернете проверяют, что покупают товар в официальном магазине бренда 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Большакова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 958 2
Directum - Директум 1137 2
Biocad - Биокад 82 2
Ростелеком - РТЛабс 180 2
VK - Mail.ru Group 3497 1
Telegram Group 2314 1
SAP SE 5356 1
8602 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 58 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 339 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 3
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 3
Газпром нефть 646 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2565 1
Газпром ПАО 1377 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 99 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Совкомбанк Совесть 276 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2627 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15792 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3309 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5651 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 553 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1351 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22154 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7018 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14175 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2175 2
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов 39 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7786 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 928 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12981 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4715 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25091 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1118 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5902 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10891 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13059 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2685 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8512 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 256 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1119 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1267 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4032 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9017 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11756 1
Электронный документ - Electronic document 1499 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5445 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 789 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3793 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1158 1
Rakuten Viber 637 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5560 1
Microsoft Office 3856 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 53 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
VK - Mail.ru PayDay 11 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Бодягина Лариса 8 3
Дегтярева Дарья 3 3
Ананьева Татьяна 10 3
Суханов Алексей 6 3
Чалов Антон 3 3
Ружицкая Елена 3 3
Половцева Елена 3 3
Глазков Александр 145 2
Муллахметова Гузель 11 2
Нагорнов Иван 7 2
Салихова Елена 4 2
Фрол Борис 2 2
Сугак Станислав 2 2
Позолотина Елена 2 2
Анохина Анна 2 2
Молчанов Сергей 20 1
Ананьев Алексей 110 1
Ткаченко Антон 1 1
Соцкая Маргарита 1 1
Ворсина Мария 2 1
Сулимко Андрей 3 1
Тищенко Сергей 2 1
Коркушко Марина 1 1
Андрусенко Филипп 1 1
Малеева Наталья 6 1
Милицина Екатерина 1 1
Кондратюк Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3048 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2579 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14414 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5312 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25099 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9239 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 199 1
Экономический эффект 1141 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6143 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2524 1
Металлы - Никель - Nickel 342 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 554 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 337 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1328 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1395 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1292 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1107 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 428 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 568 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 3
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще