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Большакова Марина
УПОМИНАНИЯ
Большакова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 958 2
|Directum - Директум 1137 2
|Biocad - Биокад 82 2
|Ростелеком - РТЛабс 180 2
|VK - Mail.ru Group 3497 1
|Telegram Group 2314 1
|SAP SE 5356 1
|1С 8602 1
|HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 58 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 339 1
|Teachbase - Интернет Школа 8 1
|Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
|Бодягина Лариса 8 3
|Дегтярева Дарья 3 3
|Ананьева Татьяна 10 3
|Суханов Алексей 6 3
|Чалов Антон 3 3
|Ружицкая Елена 3 3
|Половцева Елена 3 3
|Глазков Александр 145 2
|Муллахметова Гузель 11 2
|Нагорнов Иван 7 2
|Салихова Елена 4 2
|Фрол Борис 2 2
|Сугак Станислав 2 2
|Позолотина Елена 2 2
|Анохина Анна 2 2
|Молчанов Сергей 20 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Ткаченко Антон 1 1
|Соцкая Маргарита 1 1
|Ворсина Мария 2 1
|Сулимко Андрей 3 1
|Тищенко Сергей 2 1
|Коркушко Марина 1 1
|Андрусенко Филипп 1 1
|Малеева Наталья 6 1
|Милицина Екатерина 1 1
|Кондратюк Наталья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151231 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 1
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