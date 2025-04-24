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35% покупателей в интернете проверяют, что покупают товар в официальном магазине бренда

В интернете есть масса ресурсов, где можно выбрать и приобрести практически любой товар. При этом пользователи доверяют далеко не каждому сайту: согласно последним исследованиям «Яндекса», 35% интернет-покупателей всегда проверяют перед покупкой, является ли магазин официальным для данной марки или бренда. Каждый пятый пользователь делает покупки в официальных интернет-магазинах производителей — по мнению половины из них, подобные площадки гарантируют подлинность товара.

40% отмечают, что только производитель может продавать товары без наценки. Еще 32% думают, что у производителя более понятные условия возврата и обмена купленного, а 30% считают, что официальный магазин предлагает более качественную поддержку клиентов.

Если продавец указан как «Официальный магазин производителя/бренда», то 15% покупателей выберут именно его предложение. Еще 47% будут рассматривать эту информацию как ключевой фактор выбора.

Чтобы покупатели были уверены в качестве своих покупок, честности продавца и надежности выбранного интернет-магазина, в кабинете продавца на «Яндекс Товарах» теперь есть возможность получить метку «Официальный магазин».

Она отображается в органическом сниппете, блоках «Цены в магазинах» и «Популярные товары по запросу», а также в карточке товара при клике на товарную плитку и в разделе «Товары» «Поиска».

«Метка “Официальный магазин” подтверждает, что магазин прошел проверку в кабинете “Яндекс Товары” и является официальным производителем конкретного бренда. Это поможет производителям выделиться и укрепить доверие покупателей. Пользователи, в свою очередь, получают возможность быстро находить магазины с оригинальными товарами, что улучшит их опыт онлайн-шоппинга, повысит удовлетворенность и сподвигнет к новой покупке у проверенного продавца», — отметила Мария Большакова, руководитель продукта «Яндекс Товары».

Для того, чтобы интернет-магазину получить метку «Официальный магазин» в «Поиске», необходимо подтвердить права на владение брендом. Производитель может сделать это, загрузив в личном кабинете «Яндекс Товаров» документы, подтверждающие право владения брендом. После проверки службой контроля качества, метка отобразится в «Поиске».

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