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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Товары


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Независимые интернет-магазины предоставляют в среднем три вида доставки для покупателей 1
24.04.2025 35% покупателей в интернете проверяют, что покупают товар в официальном магазине бренда 3
23.08.2024 Интернет-магазины смогут увеличить продажи с новым инструментом «Яндекс Товары» 1
27.12.2000 Магазин StroyShop.ru объявил о переходе на новые системы обслуживания 1
30.11.2000 "Яндекс" запустила новый сервис для продавцов и покупателей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Яндекс.Товары и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 5
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 182 1
StroyShop - Строительная Торговая Система 4 1
Почта России ПАО 2154 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 4
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 498 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1249 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2121 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 301 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 276 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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