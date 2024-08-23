Интернет-магазины смогут увеличить продажи с новым инструментом «Яндекс Товары»

«Яндекс» запустил новый бесплатный инструмент для интернет-магазинов — «Товары», который поможет бизнесам улучшить представленность в результатах выдачи «Поиска» и растить продажи через «Яндекс». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Яндекс Товарах» собрана актуальная аналитика и функционал для работы с представленностью магазина и его товаров на «Поиске».

Бизнес может оценить объем и качество трафика, например, в заказах, среднем чеке и оборотах). Это поможет оптимизировать метрики и выработать эффективную стратегию роста продаж интернет-магазина.

Инструмент позволяет работать с товарными фидами: через личный кабинет можно влиять на отображение товаров в результатах поисковой выдачи, передавая данные о товарах в «Поиск», и растить органический трафик.

В интерфейсе также доступны персонализированные рекомендации, как увеличить продажи с помощью разных сервисов «Яндекса».

В будущем в работе инструмента появятся дополнительные возможности и больше аналитики, например, по индустриям и данные о спросе. Это поможет владельцам интернет-магазинов и специалистам получать больше заказов.