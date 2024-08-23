Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Интернет-магазины смогут увеличить продажи с новым инструментом «Яндекс Товары»

«Яндекс» запустил новый бесплатный инструмент для интернет-магазинов — «Товары», который поможет бизнесам улучшить представленность в результатах выдачи «Поиска» и растить продажи через «Яндекс». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Яндекс Товарах» собрана актуальная аналитика и функционал для работы с представленностью магазина и его товаров на «Поиске».

Бизнес может оценить объем и качество трафика, например, в заказах, среднем чеке и оборотах). Это поможет оптимизировать метрики и выработать эффективную стратегию роста продаж интернет-магазина.

Инструмент позволяет работать с товарными фидами: через личный кабинет можно влиять на отображение товаров в результатах поисковой выдачи, передавая данные о товарах в «Поиск», и растить органический трафик.

В интерфейсе также доступны персонализированные рекомендации, как увеличить продажи с помощью разных сервисов «Яндекса».

В будущем в работе инструмента появятся дополнительные возможности и больше аналитики, например, по индустриям и данные о спросе. Это поможет владельцам интернет-магазинов и специалистам получать больше заказов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России откроют две криптобиржи для торговли с заграницей

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Закрылась российская платформа Brandly для покупок по всему миру. Она прожила всего год

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS