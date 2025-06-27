Владельцы и сотрудники интернет-магазинов получат новые инструменты для управления репутацией онлайн

В кабинете «Яндекс Товаров» для владельцев и сотрудников интернет-магазинов появилась возможность отслеживать аналитику по тональности отзывов на разные темы и находить инсайты для бизнеса. В новом разделе «Отзывы» теперь можно отслеживать и отвечать на обратную связь от покупателей. А вкладка «Рейтинг» позволяет отслеживать динамику рейтинга интернет-магазина, оценок, отзывов, и брать готовые ссылки для сбора отзывов покупателей с UTM-метками. Новые возможности доступны в кабинете «Яндекс Товаров» всем пользователям.

По данным аналитиков «Яндекса», 78% онлайн-покупателей отмечают, что отзывы других покупателей являются важным фактором принятия решения о покупке товара. А по данным исследования Easy Commerce, 82% готовы отказаться от товара, если увидят негативный отзыв без ответа продавца. Обратная связь для бизнеса — это возможность понять, за что покупатели ценят магазин и чему стоит уделить дополнительное внимание для привлечения большего числа покупателей.

«Регулярная работа с отзывами позволяет владельцам интернет-магазинов и специалистам по продвижению повышать лояльность аудитории, улучшать репутацию, находить идеи для доработок и роста. Мы развиваем кабинет «Яндекс Товаров» как раз для того, чтобы интернет-магазины могли видеть полную информацию о своем сервисе, товарах, получать аналитику и работать над улучшением различных показателей» — сказала Мария Большакова, CPO сервиса «Яндекс Товары».

Чтобы отслеживать отзывы и оперативно отвечать на них, в «Яндекс Товары» добавлена новая вкладка «Тональность отзывов» в разделе «Аналитика». Вкладка позволяет реагировать на отзывы по ключевым направлениям работы магазина, изучать статистику по позитивным и негативным оценкам, выявлять сильные стороны и зоны роста. Например, можно обнаружить проблемы с доставкой, устранить их и сообщить об этом покупателям через ответ на отзыв. Во вкладке «Тональность отзывов» все сообщения покупателей и клиентов разделены по ключевым темам, каждая из которых отражает качество предложений и услуг: ассортимент, цены, персонал, доставка, сайт, качество товаров, оплата, возврат и гарантия. Если покупатель поделился впечатлениями сразу по нескольким темам, отзыв появится в каждой из них.

В новом разделе «Отзывы» можно отслеживать все отзывы в едином списке. Для удобства их можно отсортировать с помощью фильтров: «Сначала новые», «Сначала положительные» или «Сначала отрицательные». Из нового раздела можно отвечать на отзывы, которые пользователи оставили на странице магазина на reviews.yandex.ru и отзывы на «Яндекс Картах», которые относятся к конкретному интернет-магазину. В «Яндекс Товарах» отобразятся все отзывы и ответы на них, включая те, которые были оставлены в «Яндекс Бизнесе» или «Вебмастере». Во вкладке «Рейтинг» стало доступно больше ссылок с UTM-метками. С ними удобнее запрашивать отзывы у покупателей на разных площадках и отслеживать, насколько активно отвечают на каждой из них и какие оценки оставляют.