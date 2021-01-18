ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля
CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «HR Tech 2021», которая состоится 25 февраля 2021 г.
Основные вопросы конференции:
Рынок HR-технологий в России
- Как развивается российский рынок HRM;
- Какую роль на нем играют HRTech-стартапы;
- Как автоматизировать работу HR;
- Кто должен отвечать за цифровизацию HR.
Технологии и инструменты
- Технологии оценки кандидатов по голосу, мимике и жестикуляции;
- Как управлять обучением с помощью искусственного интеллекта;
- Управление талантами и опытом сотрудников: какое решение выбрать;
- Платформы для формирования и развития корпоративной культуры: новые подходы;
- Мобильные технологии на службе HR.
Рекрутмент
- Как быстро и эффективно искать кандидатов на вакансии;
- Что можно поручить роботу-рекрутеру;
- Как искусственный интеллект оценивает кандидатов.
HR-аналитика
- Кто должен управлять создание HR-приложений;
- Работа с большими данными в HR;
- Управление талантами на основе больших данных: кейсы.
Внутренние коммуникации
- Как организовать внутренние коммуникации в компании;
- Боты на службе HR-департамента;
- Новые методы адаптации и обучения персонала.
Среди спикеров:
Алексей Суханов, директор департамента по развитию человеческого капитала, Счетная палата России;
Елена Позолотина, заместитель генерального директора, «Трубная металлургическая компания»;
Антон Ткаченко, директор по персоналу, «Российские коммунальные системы»;
Маргарита Соцкая, заместитель начальника Центра внутренних коммуникаций и бренда работодателя, РЖД;
Наталья Малеева, директор по персоналу, Группа «М.Видео-Эльдорадо»;
Вера Наумова, менеджер по организационному развитию по стране, Coca-Cola HBC Россия;
Марина Большакова, руководитель проектов по развитию компетенций, Отдел развития компетенций, «Леруа Мерлен»;
Татьяна Ананьева, директор по развитию «Апостроф-медиа», преподаватель НИУ-ВШЭ и MACS;
Дарья Дегтярева, HR менеджер, Экспобанк;
Елена Ружицкая, «Норникель».
Приглашены к выступлению:
Николай Пестерев, ИТ-директор, «ТольяттиАзот»;
Тимур Ермаков, руководитель центра экспертизы «Автоматизация HR процессов и HR аналитика», «Северсталь»;
Мария Петрова, директор по персоналу, Biocad;
Виктория Пискарева, руководитель направление HR Tech, X5 Retail Group;
Эльдар Файзуллин, руководитель продукта, ДИТ г. Москвы;
Лариса Бодягина, директор по персоналу и организационному развитию, торговая сеть «Пятёрочка»;
Мария Червонцева, руководитель HR департамента, ВЦИОМ;
Виталий Сытников, руководитель наповления по подбору и развитию талантов, SPLAT Global;
Светлана Астахова, HR директор, «Страховая группа СОГАЗ»;
Елена Смирнова, руководитель проектов по подбору и адаптации персонала, «Объединенная металлургическая компания»;
Лилия Додонова, руководитель отдела персонала, «Юнилевер»;
Василий Бухарев, Начальник отдела управления эффективностью деятельности, концерн «Росэнергоатом»;
Никита Устинов, руководитель проектов Направления обучения и развития персонала, группа «Черкизово»;
Инна Карелина, руководитель направления оценки, обучения и развития персонала, НСПК;
Татьяна Горловская, менеджер по трудовым отношениям, Россия, Украина и Евразия, «Мон'дэлис Русь»;
Светлана Стешина, директор по персоналу, Международный аэропорт «Внуково»;
Иван Кантемиров, владелец продукта «Управление рабочим временем», ТС «Пятёрочка»;
Светлана Пыткина, Начальник управления по подбору персонала, Альфа-банк;
Роман Ермоленко, начальник управления по работе с персоналом розничного бизнеса, ВТБ.