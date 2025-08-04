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Позолотина Елена
УПОМИНАНИЯ
|04.08.2025
|Knomary внедрила систему целеполагания для автоматизации управления KPI в ТМК 1
|12.02.2021
|CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
|18.01.2021
|ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1
Позолотина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Biocad - Биокад 82 2
|Directum - Директум 1140 1
|Diasoft - Диасофт 963 1
|Ростелеком - РТЛабс 180 1
|Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
|Бодягина Лариса 8 2
|Суханов Алексей 6 2
|Анохина Анна 2 2
|Ананьева Татьяна 10 2
|Чалов Антон 3 2
|Большакова Марина 6 2
|Ружицкая Елена 3 2
|Половцева Елена 3 2
|Дегтярева Дарья 3 2
|Фрол Борис 2 1
|Ткаченко Антон 1 1
|Соцкая Маргарита 1 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Сугак Станислав 2 1
|Кондратюк Наталья 2 1
|Глазков Александр 145 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Малеева Наталья 6 1
|Салихова Елена 4 1
|Милицина Екатерина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151592 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44678 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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