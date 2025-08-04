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Индексная книга (каталог) CNews*
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Позолотина Елена


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Knomary внедрила систему целеполагания для автоматизации управления KPI в ТМК 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Позолотина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 82 2
Directum - Директум 1140 1
Diasoft - Диасофт 963 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 118 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2573 1
Газпром нефть 647 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5664 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 557 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3344 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54358 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15902 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7033 2
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов 39 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1361 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2190 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8529 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69767 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22191 1
Бодягина Лариса 8 2
Суханов Алексей 6 2
Анохина Анна 2 2
Ананьева Татьяна 10 2
Чалов Антон 3 2
Большакова Марина 6 2
Ружицкая Елена 3 2
Половцева Елена 3 2
Дегтярева Дарья 3 2
Фрол Борис 2 1
Ткаченко Антон 1 1
Соцкая Маргарита 1 1
Муллахметова Гузель 11 1
Сугак Станислав 2 1
Кондратюк Наталья 2 1
Глазков Александр 145 1
Нагорнов Иван 7 1
Малеева Наталья 6 1
Салихова Елена 4 1
Милицина Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151592 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44678 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2591 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53421 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3061 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14448 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49889 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5321 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1189 2
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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