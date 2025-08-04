Knomary внедрила систему целеполагания для автоматизации управления KPI в ТМК

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») и «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) успешно завершили первый полный цикл управления ключевыми показателями эффективности в ТМК — от постановки до оценки — на основе цифровой системы «Knomary: Целеполагание». Проект реализован для более чем 500 руководителей с масштабированием системы на 35 предприятий компании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ТМК провела внедрение российского решения от Knomary, специально доработанного под специфику компании. Проект, реализованный Корпоративным университетом TMK2U, позволил автоматизировать ключевые процессы постановки и оценки KPI, что привело к значительному снижению трудозатрат — экономия составила более 1000 человеко-часов в год. Важной частью внедрения стала интеграция с ИТ-системами ТМК, реализация технологии единого входа (SSO) через ТМК ID, а также успешный перенос исторических данных и организационной структуры предприятия.

Ключевые преимущества выбора включают интуитивно понятный интерфейс, схожий с привычными для заказчика программными платформами, что обеспечило плавный переход сотрудников на использование «Knomary: Целеполагание». Решение было внедрено в рекордные сроки — за восемь месяцев от проектирования до промышленной эксплуатации. Система справляется с обработкой сложных вычислений и интеграцией данных в масштабах всей производственной группы.

«ТМК последовательно расширяет спектр применения современных ИТ-решений в сфере управления персоналом. В компании они внедрены на нескольких уровнях – от приема на работу до повышения квалификации, где используются в том числе VR-технологии. Новая цифровая система целеполагания была гибко адаптирована под наши нестандартные требования и позволила автоматизировать и унифицировать ключевые процессы управления эффективностью, а также значительно сократить трудозатраты на рутинные операции», — сказала Елена Позолотина, заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом и директор Корпоративного университета TMK2U.

«Сотрудничество с ТМК подтвердило, что российские ИТ-решения готовы к сложным корпоративным задачам. Мы смогли не только реализовать проект в сжатые сроки, но и создать уникальные функциональные возможности, включая обработку сложных вычислений и автоматическую генерацию отчетов. Этот опыт будет полезен другим крупным промышленным предприятиям», — сказал Иван Петухов, руководитель продуктового портфеля Knomary.