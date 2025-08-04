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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Knomary LMS


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Knomary внедрила систему целеполагания для автоматизации управления KPI в ТМК 1
12.03.2025 Группа «Черкизово» внедрила систему управления целеполаганием от компании Knomary 1
30.07.2024 Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек 2
04.10.2023 Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2213 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 131 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 326 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Ростелеком 10064 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 256 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 253 1
Microsoft Corporation 24986 1
Acronis - Акронис 452 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 23 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 1
Вкусно — и точка 26 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 9 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 2
Программный стек 219 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6456 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11936 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6058 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1929 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7246 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2006 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12559 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 385 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1361 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8269 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 557 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3903 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 637 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2136 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10765 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1911 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 162 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 247 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5939 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3042 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 657 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3345 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 319 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 380 2
Linux OS 10519 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 302 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 6 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
Microsoft Windows 16053 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 807 1
Microsoft Office 365 963 1
Microsoft Outlook 1426 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1434 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1747 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1465 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 645 1
Microsoft Windows Essentials - Microsoft Windows Live Essentials - Microsoft Windows Live Installer 6 1
Петухов Иван 7 3
Турченик Алексей 3 1
Сивцев Илья 162 1
Прищепо Иван 2 1
Султангалиев Тимурбулат 13 1
Самойлов Николай 1 1
Позолотина Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
Беларусь - Белоруссия 5913 1
Беларусь - Минск 660 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 110 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3062 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2709 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4571 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1416 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3685 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7127 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5158 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5828 1
Энергетика - Energy - Energetically 5342 1
Черкизон - Черкизовский рынок 163 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1065 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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