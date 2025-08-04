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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Knomary LMS
УПОМИНАНИЯ
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
|Петухов Иван 7 3
|Турченик Алексей 3 1
|Сивцев Илья 162 1
|Прищепо Иван 2 1
|Султангалиев Тимурбулат 13 1
|Самойлов Николай 1 1
|Позолотина Елена 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151648 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
|Беларусь - Белоруссия 5913 1
|Беларусь - Минск 660 1
|Германия - Федеративная Республика 12831 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 110 1
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