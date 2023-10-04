Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary

В рамках реализации стратегии M&A и усиления сервисной составляющей группа «Астра» приобрела контрольную долю 70,2% в компании Knomary (ООО «Номари сиайэс») – разработчика платформ для автоматизации L&D-процессов (Learning and Development —корпоративное обучение и развитие), а также инструментов для создания образовательного контента. Оставшиеся 29,8% принадлежат сооснователям компании Алексею Турченику, Ивану Петухову и Ивану Прищепо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Knomary создана в 2016 г. как международный L&D Tech вендор, и летом 2023 г. российско-белорусское подразделение выделилось в самостоятельный бизнес. Сейчас в штате организации 150 сотрудников, подразделения находятся в Москве и Минске. Помимо разработчиков ПО, в Knomary есть команда специалистов, которые предоставляют комплекс услуг внедрения и разработки образовательного контента.

В портфеле компании три продукта: Knomary LMS, Knomary TMS и Knomary Construstor.

Knomary LMS – система для адаптации и обучения сотрудников и клиентов. Позволяет развернуть локальный учебный процесс для персонала, в том числе кадрового резерва, а также для клиентов или партнеров благодаря наличию широкого набора настраиваемых элементов.

Knomary TMS – система комплексной автоматизации процессов развития сотрудников. Позволяет крупным компаниям развернуть модульную платформу для управления всем циклом обучения и развития штата в соответствии с их индивидуальными потребностями. Особую популярность продукт приобрел после ухода с рынка западных игроков SAP Success Factors.

Knomary Construstor – платформа для совместной разработки образовательного контента. Позволяет организовать процесс массового создания курсов, тренингов и т.п., собрав все необходимые для этого инструменты в одной среде.

Вендоры считают, что их объединение позволит запустить одну из самых востребованных систем обучения на рынке. На базе продуктов Knomary в связке с решениями экосистемы «Астры» можно создать полноценную обучающую платформу, «заточенную» под конкретную организацию. При этом в нее будут интегрированы все данные по информационным системам компании и ее ИТ-инфраструктуре. Таким образом, теоретические знания о продуктах будут иметь практическую адаптацию под реальные бизнес-процессы с возможностью использования различных механик, метрик и прочих средств контроля уровня знаний и оценки эффективности программ.

Продукты Knomary уже используют более 50 российских корпораций, в их числе «РЖД», «Ростелеком», «Норникель», «Вкусно — и точка» и др.

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«Инвестиции группы «Астра» открывают для нас широкие перспективы. Мы сможем ускорить развитие продуктов и расширить партнерскую сеть за счет порядка 2000 организаций-партнеров вендора. Глобальная стратегия Knomary останется прежней, мы продолжим работу в корпоративном сегменте L&D Tech, при этом за счет объединения ресурсов с группой «Астра» получим ощутимую поддержку на пути к позиции лидера в своей области», – отметил генеральный директор и акционер Knomary Алексей Турченик.

Акционер и директор белорусского подразделения ЗАО «Номари продакшн» Иван Петухов: «Благодаря синергии с группой «Астра» мы нарастим компетенции в части масштабирования бизнеса и быстрого вывода на рынок новых продуктов. Кроме того, мы ожидаем, что эта интеграция поспособствует включению наших платформ в «Реестр отечественного программного обеспечения» Минцифры России. Теперь команда Knomary сможет, сохранив высокий уровень клиентского сервиса, направить ресурсы на создание лучшего образовательного решения для обучения партнерской сети группы «Астра».

«Инвестиции в лидирующего поставщика решений в сфере L&D Tech —это последовательный шаг в реализации нашей M&A-стратегии. «Астра» последние несколько лет очень много и серьезно инвестировала в создание своей масштабной и разноуровневой системы образования. Наша основная цель в данной сделке – расширить свои возможности для дальнейшего формирования и увеличения «Астра-комьюнити» в широком смысле этого слова. Включение в контур группы Knomary позволит в сжатые сроки представить ИТ-специалистам, студентам и конечным пользователям эффективные и удобные образовательные продукты по всему нашему софтверному стеку. Сейчас на базе решений Knomary мы запускаем внутренние курсы и даже пилотные проекты в крупных клиентах. Мы уже убедились, что качество и спектр функциональных возможностей этих платформ позволят выпустить на рынок одну из лучших корпоративных образовательных систем», – сказал Илья Сивцев, генеральный директор АО «Группа Астра».

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АО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.