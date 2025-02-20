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Петухов Иван



20.02.2025 Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро» 1
22.07.2024 Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании 1
04.10.2023 Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Петухов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Ростелеком 9746 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Вкусно — и точка 22 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1768 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1087 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6283 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 1
Программный стек 215 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary LMS 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
Linux OS 10017 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Турченик Алексей 3 2
Гуральник Павел 16 1
Прищепо Иван 1 1
Миронов Тимур 2 1
Козлов Максим 28 1
Леонович Константин 6 1
Сивцев Илья 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 2
Беларусь - Белоруссия 5706 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
Беларусь - Минск 636 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4490 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7536 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1894 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2381 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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