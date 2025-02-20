Петухов Иван
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|Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро» 1
|22.07.2024
|Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании 1
|04.10.2023
|Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary 2
Петухов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Вкусно — и точка 22 1
|РЖД - Российские железные дороги 1911 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
|Турченик Алексей 3 2
|Гуральник Павел 16 1
|Прищепо Иван 1 1
|Миронов Тимур 2 1
|Козлов Максим 28 1
|Леонович Константин 6 1
|Сивцев Илья 140 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 2
|Беларусь - Белоруссия 5706 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
|Беларусь - Минск 636 1
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