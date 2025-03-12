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Группа «Черкизово» внедрила систему управления целеполаганием от компании Knomary

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») объявляет об успешном завершении проекта по внедрению системы «Knomary: Целеполагание» в группе «Черкизово». Данное программное обеспечение призвано оптимизировать ключевые направления работы с персоналом и повысить эффективность реализации стратегических задач компании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Группа «Черкизово» в 2023 г. решила обновить используемые HR-системы, в том числе заменить зарубежный продукт, используемый для целеполагания, SAP Success Factors на подобный отечественный. По результатам анализа рынка наиболее близкой по функциональности и интерфейсу оказалась система «Knomary: Целеполагание», поэтому выбор пал на нее.

Проект стартовал летом 2023 г., а завершился в части внедрения базовой функциональности в начале апреля 2024 г. Процесс включил в себя пять этапов: анализ текущих процессов целеполагания и определение требований к новой системе, настройку системы под специфические потребности компании, интеграцию с существующими HR-системами и ИТ-инфраструктурой, обучение администраторов системы через вебинары, сбор обратной связи от пользователей и планирование дальнейших улучшений. Доработки системы в соответствии с пожеланиями заказчика проходили уже в режиме промышленной эксплуатации.

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Система «Knomary: Целеполагание» внедрена для 4000 сотрудников группы «Черкизово», включая руководителей разных уровней и специалистов, участвующих в постановке и оценке целей. ИТ-решение позволило оптимизировать данные процессы, повысить прозрачность и эффективность управления персоналом. Переход на отечественное ПО соответствует стратегическим задачам компании по импортозамещению и укреплению технологической независимости.

«Сотрудничество со столь крупным и известным в России заказчиком стало для нас хотя и непростым, но интересным и полезным опытом. Мы рады, что наш продукт «Knomary: Целеполагание» позволяет одной из ведущих отечественных компаний пищевой промышленности повысить эффективность управления персоналом и сделать существенный шаг к достижению стратегических целей бизнеса. Уверены, что переход на отечественную систему позволит нашему заказчику не только заменить иностранный продукт, но и поднимет на новый уровень процессы HR-менеджмента», — сказал Иван Петухов, руководитель продуктовой команды «Knomary: Целеполагание».

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