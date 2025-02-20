РусБИТех Astra Linux ГК Астра Knomary TMS
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1911 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
|Вкусно — и точка 22 1
|Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 7 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
|Коробов Евгений 31 1
|Сивцев Илья 140 1
|Турченик Алексей 3 1
|Петухов Иван 3 1
|Прищепо Иван 1 1
|Султангалиев Тимурбулат 12 1
|Яловега Марина 6 1
|Самойлов Николай 1 1
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