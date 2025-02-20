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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Knomary TMS



20.02.2025 Платформа Knomary для обучения персонала внедрена «РусГидро» 1
09.12.2024 «Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
30.07.2024 Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек 1
04.10.2023 Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary 1
22.12.2022 Вышел Knomary TMS — новый сервис дистанционного обучения от билайн бизнес и Knomary 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Ростелеком 9746 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
Microsoft Corporation 24667 1
Acronis - Акронис 449 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Вкусно — и точка 22 1
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2841 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1087 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6283 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 438 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5749 1
Программный стек 215 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1768 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 538 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1832 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 605 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 136 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 189 1
Linux OS 10017 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary LMS 2 2
Google Android 14060 1
Apple iOS 7842 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 1
Microsoft Windows 15722 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Microsoft Teams - MS Teams 550 1
Microsoft Exchange 1718 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Office 365 944 1
Microsoft Outlook 1393 1
UseTech - Тил Эйчар 1 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Коробов Евгений 31 1
Сивцев Илья 140 1
Турченик Алексей 3 1
Петухов Иван 3 1
Прищепо Иван 1 1
Султангалиев Тимурбулат 12 1
Яловега Марина 6 1
Самойлов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
Беларусь - Белоруссия 5706 1
Беларусь - Минск 636 1
Германия - Федеративная Республика 12706 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2842 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2381 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4490 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3572 1
Энергетика - Energy - Energetically 5116 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4996 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5422 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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