Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary TMS для сотрудников розничной сети

Компания «Спортмастер», участник рынка спортивных товаров, завершила внедрение платформы корпоративного обучения Knomary TMS от разработчика Knomary (входит в «Группу Астра»). Проект охватил 17 тыс. сотрудников розничного подразделения и позволил создать единую цифровую среду для развития персонала. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор «Спортмастера», стали: повышенный уровень стабильности и отказоустойчивости продукта, простой интерфейс для модераторов, который легко можно освоить, соответствие современным ИБ-требованиям и возможность интегрироваться с другими системами.

Не менее важную роль сыграли гибкость вендора и скорость кастомизации под быстро меняющиеся рабочие процессы, учет специфики работы омниканального ритейлера и его подхода к корпоративному обучению. Кроме того, система успешно прошла независимый тест на проникновение (пентест) от экспертов «Ребренди консалтинг», что подтвердило ее высокую надежность.

К числу важных особенностей внедрения относятся создание целевой системы развития персонала, обеспечение стабильности учебного процесса, повышение профессиональных компетенций сотрудников и рост их удовлетворенности обучением. Внедрение платформы также позволило обеспечить доступность всей функциональности через веб-версию, адаптированную для мобильных устройств, что исключает риски, связанные с блокировкой приложений.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Внедрение Knomary позволило нам охватить весь персонал вне зависимости от должности и удаленности сотрудника, — отметила Ирина Комаровская, начальник отдела обучения, оценки и развития персонала розничной сети цифровой спортивной платформы «Спортмастер». — Особенно этому способствует мобильное приложение платформы, доступное 24/7, которое отвечает лучшим практикам сегодня, а так же имеет возможность развиваться вместе с бизнесом».

«Совместная работа с компанией «Спортмастер» стала примером глубокой интеграции платформы под специфические задачи крупного омниритейлера. Мы продолжим развивать решение, чтобы оно не только соответствовало, но и опережало ожидания наших клиентов», — сказал Иван Петухов, руководитель продуктового портфеля Knomary.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще