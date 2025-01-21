Wilo Wilo Rus Вило Рус Wilo Bel Вило Беларусь
Wilo и организации, системы, технологии, персоны:
|Volkswagen Group - VW 280 1
|GKN Powder Metallurgy - GKN Sinter Metals - GKN Hoeganaes - GKN Additive Manufacturing 3 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
|Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
|Султангалиев Тимурбулат 11 2
|Широков Александр 25 1
|Соколов Василий 2 1
|Шевелев Вадим 1 1
|Самойлов Николай 1 1
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