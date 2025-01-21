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Wilo Wilo Rus Вило Рус Wilo Bel Вило Беларусь

Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь


21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 3
30.07.2024 Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек 4
14.09.2018 HP представила технологию 3D-печати металлических изделий 1
16.02.2015 «Крок» модернизировал котельную в городском поселении Средняя Ахтуба 1
12.10.2011 LanTec приступил к внедрению системы Elma в компании «АСБП» 1
04.02.2009 ВСС Group построила инженерную инфраструктуру на молочном комбинате «Петмол» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Wilo и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Microsoft Corporation 24628 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
HP Inc. 5687 1
ATW Parmatech 1 1
Крок - Croc 1777 1
Schneider Electric 575 1
Legrand 77 1
Panduit 43 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Danfoss - Данфосс 19 1
Acronis - Акронис 448 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
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ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
EleWise - Элевайз Проджект 24 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Volkswagen Group - VW 280 1
GKN Powder Metallurgy - GKN Sinter Metals - GKN Hoeganaes - GKN Additive Manufacturing 3 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 475 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 113 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2538 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1824 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 1
Программный стек 213 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 2
HP Metal Jet - технология 3D-печати 2 1
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Linux OS 9940 1
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Microsoft Teams - MS Teams 548 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Outlook 1392 1
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
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РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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